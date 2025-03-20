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Президент Сербии пообещал уйти в отставку, если докажут применение звуковой пушки на митингах

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Александр Вучич
Александр Вучич. Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано, что силовики применили звуковую пушку на акции протеста 15 марта в Белграде, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Вот я вам сейчас говорю - если бы наши войска использовали звуковую пушку... Я больше не президент. Вы, жалкие лжецы, позор вам", - сказал он.

Отмечается, что митинг проходил перед парламентом страны (Народная Скупщина) и на площади Славия, расположенной в нескольких кварталах от здания Скупщины. Тогда на улицы вышли 107 тыс. человек.

На следующий день Вучич сообщил, что во время протестов в Белграде 56 человек получили травмы, были арестованы 22 участника акции. Он отметил, что гордится действиями силовых ведомств, обеспечивавших порядок на акции, и отверг применение ими дубинок и звуковых пушек.

Ранее, как сообщала Русская служба BBC, более 100 тысяч человек со всей Сербии провели в субботу в Белграде крупнейшую акцию протеста против коррупции. Организованные студентами протесты не прекращаются в стране с ноября 2024 года,

Еще один инцидент произошел незадолго до основной акции в районе Белграда Жарково. Мужчина на BMW наехал на протестующих, в результате чего три человека пострадали. Водитель оказал сопротивление полицейским, но в итоге был задержан.

Напомним, 1 ноября прошлого года на вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада обрушился навес. Под ним находились люди, которые сидели на скамейках снаружи вокзала.

Изначально сообщалось о 13 погибших, позже их число выросло до 15.

Здание вокзала прошло реконструкцию в 2021 году, и вновь было отремонтировано уже в 2024-м, к официальному открытию, состоявшемуся 5 июля.

Через несколько дней после трагедии горожане вышли на улицы с требованием призвать к ответу виновных в произошедшей трагедии. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича.

Первым, вскоре после обрушения, в отставку уже ушел сербский министр строительства Горан Весич. Позже в отставку подал и премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

В начале марта этого года, на фоне продолжающихся в стране массовых протестов, состоялось заседание парламента, на котором произошла драка между депутатами. В результате потасовки пострадали три депутата, одну из них госпитализировали с инсультом. Кроме того, травму в результате взрыва светошумовой гранаты получила депутат, находящаяся на восьмом месяце беременности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229534-prezident-serbii-poobeshchal-uyti-v-otstavku-esli-dokazhut-primenenie-zvukovoy-pushki-na-mitingah/