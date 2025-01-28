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Новости русской службы Би-би-си

Премьер-министр Сербии ушел в отставку. Причиной стали протесты из-за гибели людей на вокзале

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Милош Вучевич
Милош Вучевич. Фото: Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку после трех месяцев многотысячных акций протестов, начавшихся после того, как 15 человек погибли при обрушении навеса в городе Нови-Сад.

Вучевич ушел всего через день после того, как президент страны Александр Вучич объявил о планах срочного обновления правительства.

Студенты и оппозиция не прекращают демонстрации с ноября. Они обвиняют власть в коррупции, халатности и непотизме, которые, по их мнению, привели к трагедии.

Навес на вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада рухнул 1 ноября 2024 года примерно в полдень по местному времени. Под ним находились люди, которые сидели на скамейках снаружи вокзала.

Здание вокзала прошло реконструкцию в 2021 году, и вновь было отремонтировано уже в 2024-м, к официальному открытию, состоявшемуся 5 июля.

Ранее президент Сербии заявлял, что студенты действуют по приказу иностранных спецслужб с целью свержения власти.

В понедельник демонстранты начали 24-часовую блокаду ключевой транспортной развязки в Белграде, что значительно усилило давление на власти. Тысячи студентов провели на улице ночь, к ним присоединялись обычные граждане.

Как сообщает корреспондент Сербской службы Би-би-си Йована Георгиевски, об отставке было объявлено всего через несколько часов после проведения акции протеста.

Вучевич провел экстренную пресс-конференцию. Он объявил, что мэр Нови-Сада Милан Джурич также подаст в отставку.

«Мы считаем, что несем объективную ответственность за произошедшее, и поэтому подаем заявление об отставке», — заявил Вучевич.

Вучевич, близкий соратник Вучича, выразил надежду, что его решение уйти в отставку поможет снять напряжение в обществе и начать диалог.

Отставку премьер-министра Сербии еще должен подтвердить парламент страны.

Что будет дальше?

По словам нашего корреспондента, после отставки Вучевича возможны два сценария: либо парламент, где большинство принадлежит правящей партии, изберет нового премьер-министра (и тот сформирует правительство), либо страну ждут парламентские выборы.

Оппозиция заявила, что последние парламентские выборы, прошедшие чуть более года назад, не были честными и демократичными. Международные наблюдатели, такие как ОБСЕ, призвали обе стороны к диалогу для улучшения условий проведения выборов.

В Сербии скоро будет сформировано новое переходное правительство, и протесты, скорее всего, продолжатся, поскольку, как утверждают протестующие, не все их требования были удовлетворены.

Хотя в связи с обрушением навеса было произведено несколько арестов, протестующие продолжают требовать общественного контроля и судебных разбирательств в отношении всех, кто может быть ответственен за трагедию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215982-premer-ministr-serbii-ushel-v-otstavku-prichinoy-stali-protesty-iz-za-gibeli-lyudey-na-vokzale/

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