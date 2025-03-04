Депутаты устроили жесткую драку в парламенте Сербии: пострадала беременная (видео)

В Сербии во время заседания парламента началась драка между депутатами. Пострадали три человека, в том числе беременная женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на сербские СМИ, во время заседания депутат от партии "Лево-зеленый фронт" Радомир Лазович подошел к трибуне вне своей очереди. Служба безопасности попыталась остановить его, перед президиумом началась драка.

В этот момент представители оппозиционных сил зажгли цветные дымовые шашки. Кроме того, депутаты развернули плакат с призывом к свержению президента Сербии Александра Вучича.

В результате потасовки депутата Ясмину Обрадович доставили в больницу, ей диагностировали инсульт. Депутат Ясмина Каранак получила травму головы. Кроме того, травму в результате взрыва светошумовой гранаты получила депутат Соня Илич, находящаяся на восьмом месяце беременности.

Отмечается, что сегодня депутаты должны были рассмотреть поправки к закону об образовании. Заседание проходило на фоне массовых протестов, которые продолжаются с ноября, после гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде.

Сербские СМИ пишут, что что протесты, начавшиеся с требований справедливого расследования трагедии, стали самым серьезным вызовом, с которым столкнулись власти страны за последние годы. Некоторые демонстрации собирали десятки тысяч участников, а по пятницам протестующие перекрывали дороги по всей стране. В результате митингов премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку.