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Сербия: на вокзале в Нови-Саде обрушился навес, погибли 13 человек

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Обрушение навеса на вокзале в Сербии
Обрушение навеса на вокзале в Сербии. Фото: Nenad Mihaijlovic/Getty Images

Тринадцать человек погибли в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада, сообщил министр внутренних дел страны Ивица Дачич.

По словам Дачича, число жертв еще может возрасти.

Навес рухнул примерно в полдень по местному времени на людей, сидевших на скамейках снаружи вокзала.

По словам Дачича, двое пострадавших были доставлены в больницу, одному из них пришлось ампутировать ноги. Еще два человека, в том числе девочка, остаются пока под завалами, спасатели поддерживают с ними контакт

В общей сложности в поисково-спасательной операции принимают участие до 80 человек и тяжелая техника.

Здание вокзала прошло реконструкцию в 2021 году, и вновь было отремонтировано уже в этом году к официальному открытию, состоявшемуся 5 июля.

Местные СМИ цитируют государственную железнодорожную компанию Сербии "Железнице Србије", по словам которой навес не подлежал реконструкции вместе с вокзалом.

В связи с этим премьер-министр страны Милош Вучевич заявил, что все ответственные за поддержание навеса, построенного в 1964 году, в должном состоянии, будут привлечены к ответственности.

По словам Вучевича, эта пятница стала одним из самых тяжелых дней в послевоенной истории Нови-Сада.

"Это огромная и ужасная трагедия для Нови-Сада и всей Сербии", — добавил премьер-министр, направивший соболезнования семьям жертв и благодарность участникам спасательной операции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2182014-serbiya-na-vokzale-v-novi-sade-obrushilsya-naves-pogibli-12-chelovek/

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