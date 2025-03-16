В Белграде прошла крупнейшая акция протеста против коррупции, на нее вышли более 100 тыс. человек

Более 100 тысяч человек со всей Сербии провели в субботу в Белграде крупнейшую акцию протеста против коррупции. Организованные студентами протесты не прекращаются в стране с ноября 2024 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения козырька на вокзале в Нови Саде.

Главная акция протеста у здания парламента Сербии запланирована на 16:00 по местному времени. Еще накануне полиция оценила число собравшихся в Белграде в 30 тыс. человек; всего власти ожидают около 60 тыс. протестующих, но организаторы считают, что их соберется намного больше.

Сам парламент закрыт из соображений безопасности на три дня: с пятницы по воскресенье.

Движущая сила протестов — это студенты. Но к ним присоединились учителя и профессоры, фермеры и другие жители Сербии. Колонна тракторов въехала в центр Белграда c запада, через Бранков мост, передает корреспондент Би-би-си Милица Еремич.

Тракторам запрещено передвигаться по городу, и фермеры не стали отвечать на вопрос корреспондента о том, что они будут делать, если полиция их остановит.

Во время одной из прошлых акций протеста неделю назад полиция остановила трактористов на подъезде к Новому Белграду (западная часть города), но спустя два часа все-таки пропустила их.

Красная ковровая дорожка и растущее напряжение

К утру субботы тысячи студентов и их сторонников собрались в Белграде. В течение нескольких дней они шли пешком и ехали на велосипедах в Белград из разных городов Сербии. Самый длинный маршрут, 193 км, прошла группа студентов из города Ниш на юге страны.

На своем пути студенты старались посетить как можно больше городов и деревень, которые традиционно поддерживают действующего президента, отмечает AFP.

Когда колонны студентов подходили к центру Белграда, люди приветствовали их, размахивая сербскими флагами, пишет Reuters. Сотни мотоциклистов, припарковавшихся около здания парламента, завели двигатели, а проезжающие мимо студентов машины сигналили в знак поддержки.

Сторонники протестующих, в том числе студенты из самого Белграда, разложили красную ковровую дорожку вдоль бульвара Теразие в центре города.

Студенты протестуют по всей Сербии уже несколько месяцев, и пока что их демонстрации проходят мирно.

В последние дни сторонники действующей власти устроили палаточный лагерь в Пионерском парке, который находится между зданиями парламента Сербии и администрации президента.

Группа называет себя «Студенты 2.0». Ее участники утверждают, что они — студенты, которые просто хотят продолжать учебу. Но, как передает AFP, среди собравшихся в парке — известные ультранационалисты, в том числе члены группировки, которую связывают с убийством премьер-министра Сербии Зорана Джинджича в 2003 году. Джинджич был одним из лидеров протестов, которые в итоге привели к отставке Слободана Милошевича в 2000 году.

Лидер оппозиционной Партии свободы и справедливости Сербии Драган Джилас написал в соцсети X (бывший твиттер), что Вучич «нанял преступников и головорезов» и разместил их в Пионерском парке.

Лагерь «Студентов 2.0» окружен тракторами, однако откуда эти тракторы взялись, неизвестно. Накануне акции протеста шины тракторов были проколоты, а стекла — выбиты. В итоге были задержаны два человека, но никаких деталей пока нет.

Еще один инцидент произошел незадолго до основной акции в районе Белграда Жарково. Мужчина на BMW наехал на протестующих, в результате чего три человека пострадали. Водитель оказал сопротивление полицейским, но в итоге был задержан.

В пятницу, 14 марта, президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти получили несколько сообщений о якобы планирующихся беспорядках. Он назвал субботнюю акцию протеста «незаконной», но пообещал, что «сербское правительство сделает все возможное, чтобы обеспечить порядок».

«Я не поддамся на шантаж, на меня нельзя надавить, я президент Сербии и я не позволю улицам устанавливать правила в этой стране», — приводит Associated Press слова Вучича.

С чего начались протесты

Поводом для студенческих протестов стала гибель 15 человек в результате обрушения козырька недавно отремонтированного железнодорожного вокзала в городе Нови Сад 1 ноября 2024 года.

Активисты связывают происшествие с коррупцией в Сербии и требуют, среди прочего, публикации технической документации ремонта вокзала, чтобы понять, кто несет ответственность за некачественную работу.

С ноября студенты уже провели несколько массовых акций, включая перекрытие трех мостов в Нови Саде на трехмесячную годовщину трагедии. Местные жители поддерживают протестующих.

Протесты уже привели к отставке премьер-министра страны Милоша Вучевича. Правда, пока лишь на бумаге.

Вучевич — бывший мэр Нови Сада — в конце января объявил, что покидает пост главы правительства, «чтобы снять напряжение». Вместе с ним подал в отставку и действующий мэр города. «Таким образом мы выполнили политические требования даже самых экстремальных протестующих», — сказал тогда Вучевич. Впрочем, он по-прежнему возглавляет правительство. Парламент до сих пор не принял его отставку: рассмотрение этого вопроса постоянно откладывалось и продолжается до сих пор.

Нынешние акции студентов — крупнейшие с 1996 года, когда тысячи людей вышли на улицу в знак протеста против фальсификаций на выборах при президенте Слободане Милошевиче.