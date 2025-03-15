Водитель на BMW протаранил толпу протестующих в Сербии (видео)

Водитель на BMW протаранил толпу протестующих в Белграде, трое человек попали в больницу с различными травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Автомобиль BMW сбил трех человек во время акции протеста в сербской столице Белграде. Пострадавших госпитализировали в Центр неотложной помощи.

Водитель скрылся с места происшествия, однако сотрудники полиции вскоре задержали его. Как отмечают местные СМИ, подозреваемый - 50-летний гражданин - оказал при задержании активное сопротивление.

Telegram-канал SHOT публикует видео с места событий. На нем видно, как автомобиль выезжает из толпы с женщиной на капоте. К нему бегут люди, один мужчина подбегает к машине и пинает ее ногой. Женщина падает с капота, и водитель скрывается с места происшествия.

Внимание: видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, 1 ноября прошлого года на вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада обрушился навес. Под ним находились люди, которые сидели на скамейках снаружи вокзала.

Изначально сообщалось о 13 погибших, позже их число выросло до 15.

Здание вокзала прошло реконструкцию в 2021 году, и вновь было отремонтировано уже в 2024-м, к официальному открытию, состоявшемуся 5 июля.

Через несколько дней после трагедии горожане вышли на улицы с требованием призвать к ответу виновных в произошедшей трагедии. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича.

Первым, вскоре после обрушения, в отставку уже ушел сербский министр строительства Горан Весич. Позже в отставку подал и премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

В начале марта этого года, на фоне продолжающихся в стране массовых протестов, состоялось заседание парламента, на котором произошла драка между депутатами. В результате потасовки пострадали три депутата, одну из них госпитализировали с инсультом. Кроме того, травму в результате взрыва светошумовой гранаты получила депутат, находящаяся на восьмом месяце беременности.