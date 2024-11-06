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Новости русской службы Би-би-си

Жители сербского Нови-Сада облили мэрию фекалиями в знак протеста после трагедии на вокзале

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Обрушение навеса на вокзале в Сербии
Обрушение навеса на вокзале в Сербии. Фото: Nenad Mihaijlovic/Getty Images

По истечении трех дней траура в сербском Нови-Саде, где 1 ноября обрушился козырек только недавно отремонтированного вокзала, жители этого города, второго в стране по численности населения, вышли на улицы с требованием призвать к ответу виновных в произошедшей трагедии.

Акции протеста началась с минуты молчания в память о 14 погибших, после чего к протесту присоединились городские таксисты, начавшие сигналить из привокзальной очереди.

Когда горожане двинулись в сторону мэрии, во главе колонны жители Нови-Сада несли транспарант «Вы виноваты, вы ответите».

Среди других плакатов, которые журналисты Би-би-си заметили у собравшихся, были «У тебя руки в крови», «Сколько еще цветов, свечей? Хватит!», «Мама, не волнуйся, правительство не убивало меня сегодня» и «Пусть борьба никогда не прекратится».

В процессе участники шествия зажгли факелы и начала запускать петарды. Полиция в ответ несколько раз применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Дойдя до здания городской администрации, демонстранты разбили там несколько окон и повредили камеры видеонаблюдения.

После чего, подогнав машину ассенизационной службы, перед мэрией вылили цистерну фекалий.

Уже поздно вечером во вторник в Нови-Сад приехал президент Сербии Александр Вучич. Он пообещал журналистам города привлечь к ответственности «всех, кто в чем-либо виновен» и похвалил городскую полицию за проявленную «сдержанность».

Несколько участников шествия были задержаны полицией. Как уточняет Радио и Телевидение Сербии, в числе задержанных — бывший секретарь провинции Воеводина Горан Ешич.

«Меня сюда привела не злость, а сам тот факт, что в 21 веке нечто подобное вообще возможно», — сказал Сербской службе Би-би-си 19-летний студент Даниэль Спасич.

Вице-президент оппозиционной Партии свободы и справедливости Сербии, депутат Мариника Тепич заявила, что «почти уверена, что люди, которые устроили беспорядки, были нанятыми провокаторами».

Как она подчеркнула, у некоторых из них на лицах были маски, которые они отказались снимать.

Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича.

Первым, вскоре после обрушения, в отставку уже ушел сербский министр строительства Горан Весич.

В воскресенье, 3 ноября, акция протеста по поводу трагедии в Нови-Саде прошла в Белграде.

Собравшиеся облили красной краской здания правительства страны и штаб-квартиру правящей Сербской прогрессивной партии, оставив на свежей краске отпечатки своих рук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183534-zhiteli-serbskogo-novi-sada-oblili-meriyu-fekaliyami-v-znak-protesta-posle-tragedii-na-vokzale/

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