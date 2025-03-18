ХАМАС назвал возобновление боевых действий в Газе приговором израильским заложникам

Палестинское движение ХАМАС заявило, что решение Израиля возобновить боевые действия в секторе Газа является "смертным приговором" заложникам, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на высказывание члена политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришка, решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возвращении к войне равнозначно смертному приговору находящимся в секторе Газа израильским заложникам.

"Решение Нетаньяху о возвращении к войне - это решение о принесении в жертву пленных оккупации (Израиля - прим. ред.) и вынесении им смертного приговора", - говорится в заявлении члена политбюро палестинского движения ХАМАС.

Сегодня израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении массированных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа "в соответствии с политической ситуацией".

В офисе премьер-министра Израиля заявили, что ХАМАС "отверг все предложения, полученные" от специального представителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников.

Напомним, 19 января Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

В общей сложности ХАМАС освободило 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывал на освобождение еще девяти человек.

В начале февраля ХАМАС должно было освободить еще трех израильтян, однако незадолго до этого группировка объявила, что отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения, объяснив свое решение несоблюдением условий соглашения со стороны Израиля.

Позже президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников. Если этого не случится, с его слов, режим прекращения огня в секторе Газа будет отменен.

Нетаньяху уже тогда предупреждал, что Израиль возобновит боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников.

Однако на прошлой неделе в ХАМАС заявляли, что готовы освободить заложника с двойным гражданством Израиля и США. Предполагалось, что это последний живой американец, остающийся в плену. Однако в Израиля заявление назвали манипуляцией.