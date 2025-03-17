"Последствия будут ужасными": Трамп обвинил Иран в координации атак хуситов

Президент США Дональд Трамп заявил, что с сегодняшнего дня страна будет расценивать каждую атаку хуситов как угрозу со стороны Ирана, передает NUR.KZ.

Президент США Дональд Трамп опубликовал новый пост в своем аккаунте в Truth Social, в котором высказался об атаках хуситов и их взаимодействии с Ираном.

"Пусть никто не заблуждается! Сотни нападений, совершаемых хуситами, зловещими бандитами и головорезами, базирующимися в Йемене, которых ненавидит йеменский народ, исходят от Ирана и создаются им.

Любое дальнейшее нападение или ответный удар со стороны "хуситов" будут встречены с большей силой, и нет никакой гарантии, что данная сила на этом остановится", - пригрозил Трамп.

Трамп выразил уверенность, что Иран контролирует деятельность хуситов, снабжает их деньгами, военной техникой и разведывательными данными.

"С этого момента каждый выстрел, произведенный хуситами, будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и пострадает от последствий, и эти последствия будут ужасными!" - написал Трамп.

Сегодня мы также писали, что конфликт между США и йеменскими хуситами разгорелся с новой силой - на прошлой неделе Трамп приказал начать операцию против хуситов, те в ответ атаковали американский авианосец.

Отмечалось, что йеменские хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с применением 18 ракет и беспилотников в ответ на удары США по Йемену. При этом, с начала операции против хуситов США нанесли десятки авиаударов по контролируемым хуситами районам Йемена, в том числе по столице Сане и провинции Саада.

В январе текущего года Трамп подписал указ, запускающий процесс признания в стране террористическим движением йеменских хуситов "Ансар Алла". В Белом доме заявляли, что с 2023 года хуситы при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции десятки раз обстреливали военные корабли США, подвергая опасности американских военных.

Русская служба Би-би-си ранее сообщала, что хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

Отмечалось, что хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами. Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией.

В сентябре прошлого года хуситы подожгли огромный танкер у берегов Йемена. После началась операция, чтобы предотвратить разлив нефти. В конце декабря прошлого года самолеты США и Ирана нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, находящимся под контролем движения хуситов.