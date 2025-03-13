Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами до 200 процентов

Президент США назвал Европейский союз "одним из самых враждебных налоговых органов в мире", а также пригрозил введением пошлин на алкоголь до 200%, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Truth Social новый пост, в котором критически высказался о Европейском союзе.

"Европейский союз, один из самых враждебных и злоупотребляющих налоговых и тарифных органов в мире, который был создан с единственной целью - воспользоваться Соединенными Штатами, только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски", -написал Трамп.

Трамп пригрозил, что если Европа немедленно не отменит данные пошлины, то США введут тариф в размере 200% на все вина, шампанские и алкогольные продукты, "поставляемые из Франции и других стран ЕС".

"Это будет здорово для винного и шампанского бизнеса в США", -написал Трамп.

Напомним, в конце февраля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из ЕС, в том числе и автомобили. Тогда американский президент довольно жестко высказался в отношении ЕС, заявив, что этот союз был создан для того, чтобы навредить США, и они (страны ЕС), по словам главы государства, изначально настроены враждебно по отношению к Штатам.

А накануне Еврокомиссия объявила об ответных мерах на ранее объявленные пошлины США. Отмечалось, что 1 апреля вступят в силу ответные ограничения, которые затронут американские товары на сумму 8 млрд евро. Вторая волна торговых ограничений на сумму более 18 млрд евро начнет действовать 13 апреля.

В итоге ответные меры ЕС охватят импорт из США на сумму 26 млрд евро, что, согласно заявлению Еврокомиссии, соответствует предполагаемому ущербу от новых пошлин Штатов.

До этого, 1 февраля, США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию.

Стоит отметить, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц. А вот КНР уже ввела ответные тарифы на импорт угля, сжиженного природного газа, сырой нефти, сельхозоборудования и некоторых автомобилей.

А по вступлению в силу новых тарифов на импорт в США товаров из Канады, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении со вторника, 4 марта, ответных пошлин на товары из США в размере 25%.