"Продвигается": что говорят о переговорах между США и Украиной члены делегаций
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Стали известны некоторые подробности переговоров между делегациями США и Украины - в перерыве между ними официальные лица дали короткие комментарии.
Во время паузы между дискуссиями CNN спросила советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Уолтца, как проходит встреча.
"Продвигается", - заявил он.
Также издание передает, что появились комментарии и второй стороны - глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры "находятся в процессе".
Еще сообщается, что дискуссии он высказался в соцсетях.
"Работа идет полным ходом", - написал Ермак.
Напомним, сегодня встреча украинской и американской делегаций началась в Джидде, в Саудовской Аравии - ранее ее анонсировал МИД королевства.
Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Рядом с ним находится советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
В составе украинской делегации: глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.
Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227142-prodvigaetsya-chto-govoryat-o-peregovorah-mezhdu-ssha-i-ukrainoy-chleny-delegaciy/