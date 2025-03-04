Трамп начал торговую войну со всем миром с атаки на соседей и Китай. Кто следующий?

Дональд Трамп после 40 дней метаний все же начал торговую войну со всем миром. Он ввел импортные тарифы против главных торговых партнеров США - Канады, Мексики и Китая, нарушив соглашения, которые сам же заставил их подписать в свой первый президентский срок несколько лет назад. Ответ не заставил себя долго ждать.

Трамп обложил пошлинами импорт товаров примерно на 1,5 трлн долларов в год. Почти на весь импорт из Канады и Мексики он ввел тариф в 25%, а импортный налог на китайские товары поднял вдвое до 20%.

Трамп решился на торговую агрессию, несмотря на предупреждения экономистов, что она подорвет американскую экономику и разгонит инфляцию, поскольку тарифы оплачивают американские потребители.

Дополнительный ущерб американским компаниям и фермерам нанесут ответные меры. Канада уже объявила, что вводит пошлины на 100 с лишним миллиардов долларов американского импорта, а Китай ввел тарифы размером до 15%, преимущественно на американскую сельскохозяйственную продукцию, и начал расследования против нескольких американских компаний. Мексика обещала ответить позже во вторник, как проснется.

Новые тарифы Трампа обойдутся каждой американской семье в полторы-две тысячи долларов в год, подсчитал исследовательский центр Budget Lab при Йельском университете. Экономика недосчитается около 100 млрд долларов в год, а инфляция увеличится еще на 1%, и прежде всего подорожают продукты, электроника, одежда и автомобили.

Общее тарифное бремя на импортируемые в США товары увеличится почти в три раза примерно до 10%.

«Это самый высокий показатель с 1943 года», — подсчитали ученые.

Эскалация

То есть новые тарифы возвращают США эпоху времен Второй мировой войны, когда пошлины были главным инструментом экономической политики. С тех пор мир признал, что свободная торговля служит всеобщему благу и процветанию, и стал использовать тарифы не повсеместно для наполнения казны, а точечно для устранения временных перекосов в торговле. Так было до прихода Трампа к власти в США.

В первый заезд в Белый дом Трамп торговой войной добился уступок от Китая, Канады и Мексики, и заключил с ними новые торговые соглашения. На второй срок Трамп избрался с обещанием масштабной эскалации торговой войны в первый же день по возвращении во власть. Однако вместо этого он ограничился угрозами и небольшим увеличением тарифов против Китая, а тарифы против Мексики и Канады сначала ввел, а потом отложил на месяц.

И вот месяц истек — тарифы вступили в силу.

Они вернули торговые барьеры в Северной Америке, которая была единым таможенным пространством с общим пулом ресурсов благодаря заключенному при Трампе договору USMCA. В Мексике теплый климат и дешевая рабочая сила, в Америке — технологии и кредиты, в Канаде — обширные природные ресурсы, от нефти до древесины. Их объединение позволяло бизнесу оптимизировать производство, увеличивало прибыль, занятость и налоговые поступления во всех трех странах. Теперь эти производственные и торговые цепочки разорваны.

Помимо экономического аспекта у разрыва торговых связей с соседями есть и политический. Трамп последовательно ведет США к изоляции, ссорится с союзниками, выходит из международных организаций и альянсов и сближается с Россией.

Что дальше

Пошлины против Мексики и Канады — дебютный залп Второй мировой торговой войны Трампа. Он готовит и другие.

Одним из первых указов Трамп поручил своей администрации подготовить все тарифные предложения к 1 апреля. Он говорил, что все они вступят в силу 2 апреля. А еще раньше — 12 марта — под 25% пошлину попадут поставки стали и алюминия в США из всех стран мира.

Под них угодят, в том числе, европейские производители. Именно в Европе Трамп собирается открыть следующий фронт торговой войны. Он в общих словах обещал обложить пошлинами и немецкие автомобили, и другой импорт, однако пока никаких конкретных решений не озвучивал.

Кроме всего этого Трамп обещает некие «ответные» тарифы — зеркальные пошлины на всех, кто облагает импортными налогами американские товары.

Торговая политика Трампа хаотична: он то вводит, то отменяет тарифы, угрожает, прощает, делает исключения. Некоторые считают его угрозы переговорной тактикой, другие полагают, что он пойдет на попятную, как только США столкнутся с убытками и инфляцией.

Третьи уверены, что Трамп использует экономическое давление для достижения внешнеполитических целей.

Если речь только об экономике, то не всё потеряно, уверен Брэд Сетсер, эксперт Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), частного американского исследовательского института.

«Я вижу два потенциальных пути деэскалации, — прокомментировал он новые тарифы. — Один из них — объявление низких ставок „ответных" тарифов для Канады и Мексики в апреле и последующее снижение всех тарифов до этих уровней. Другой — перезаключить USMCA не в 2026 году, а уже сейчас».

Однако если Трамп преследует не только экономические, но и политические цели, шансы договориться призрачны, предупреждает Сетсер.

«Канада не будет вести торговые переговоры, если Трамп всерьез намерен сделать ее 51-м штатом».