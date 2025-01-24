Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не вводить тарифы на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы избежать введения тарифов на импортные товары, если бы не сложившиеся обстоятельства, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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"Наше большое преимущество перед Китаем — это тарифы. Они не хотят, чтобы мы их применяли, и я тоже. Но это слишком сильное преимущество, чтобы игнорировать", — подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп часто использовал угрозы введения тарифов в качестве рычага давления на торговых партнеров, утверждая, что дополнительные доходы от них могут финансировать внутренние проекты США. В первые дни своего президентства он заявил о готовности ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт с 1 февраля, обвиняя Китай в поставках запрещенного фентанила, который, по его словам, через Мексику попадает в США.

Однако рынки восприняли позитивно то, что Трамп воздержался от немедленного введения пошлин, а его недавние заявления оказались мягче предыдущих. Во время своей предвыборной кампании он предлагал тарифы до 60%, что, по мнению экономистов, могло бы подорвать торговлю с Китаем, экономика которого сильно зависит от экспорта.