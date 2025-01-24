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Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не вводить тарифы на товары из Китая

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images/JIM WATSON/AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы избежать введения тарифов на импортные товары, если бы не сложившиеся обстоятельства, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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"Наше большое преимущество перед Китаем — это тарифы. Они не хотят, чтобы мы их применяли, и я тоже. Но это слишком сильное преимущество, чтобы игнорировать", — подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп часто использовал угрозы введения тарифов в качестве рычага давления на торговых партнеров, утверждая, что дополнительные доходы от них могут финансировать внутренние проекты США. В первые дни своего президентства он заявил о готовности ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт с 1 февраля, обвиняя Китай в поставках запрещенного фентанила, который, по его словам, через Мексику попадает в США.

Однако рынки восприняли позитивно то, что Трамп воздержался от немедленного введения пошлин, а его недавние заявления оказались мягче предыдущих. Во время своей предвыборной кампании он предлагал тарифы до 60%, что, по мнению экономистов, могло бы подорвать торговлю с Китаем, экономика которого сильно зависит от экспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214810-donald-tramp-zayavil-chto-predpochel-by-ne-vvodit-tarify-na-tovary-iz-kitaya/

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