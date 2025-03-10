В Гренландии пройдут парламентские выборы: к ним приковано внимание из-за заявлений Трампа

11 марта в Гренландии пройдут парламентские выборы, за которыми в этом году будет наблюдать весь мир из-за неоднократных заявлений Дональда Трампа о присоединении острова к США.

По данным Euronews, около 56 тыс. жителей Гренландии 11 марта должны проголосовать на региональных парламентских выборах. Как подчеркивает издание, выборы состоятся на фоне давления со стороны Дональда Трампа и растущего стремления к независимости от Дании.

"В парламенте крупнейшего на Земле острова всего 31 депутат из состава шести партий. Среди этих движений есть и выступающие за сближение с США. Представители всех этих политических движений считают, что пристальное внимание мирового сообщества поможет им добиться своих целей", - пишет издание.

Как сообщает Politico, предстоящие выборы могут оказаться одними из самых важных в истории острова.

"На фоне неоднократных угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию избиратели на самоуправляющейся датской территории выберут 31 члена ее законодательного органа, как это происходит каждые четыре года.

На этот раз ставки экзистенциальны: не меньше, чем место Гренландии в мире, включая то, должна ли она оставаться частью Дании, стремиться к независимости или налаживать более тесные связи с такими крупными державами, как США и Европа", - сказано в публикации

Отмечается, что сейчас наибольшее количество мест в парламенте у партии "Сообщество народа", далее идет партия "Вперед".

"Обе партии выступают за независимость и пообещали провести референдум об отделении острова от Дании, не уточняя, когда именно это голосование состоится.

Согласно соглашению с Данией 2009 года, Гренландия может законно объявить независимость, но только после проведения референдума", - пишет издание.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп снова высказался о позиции Соединенных Штатов по присоединению Гренландии.

"Мы поддерживаем ваше право на будущее. И мы будем рады, в случае если вы хотите сделать Гренландию новым штатом США.

Мы сделаем все возможное, чтобы включить Гренландию в список Штатов. Гренландия будет нашей так или иначе. Люди Гренландии будут в безопасности с нами", - заявил в своем выступлении Дональд Трамп.

Добавим, что в конце 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января этого года Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

А позже Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его. Премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости.

Позже стало известно, что большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США.