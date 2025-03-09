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Илон Маск: Если я отключу Starlink, украинская линия фронта рухнет

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Логотип Starlink на экране смартфона
Логотип Starlink. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х заявил, что передовая линия украинских войск рухнет при ограничении доступа к спутниковому интернету Starlink, передает NUR.KZ.

Маск ответил на пост одно из пользователей в соцсети. Пользователь написал, что признает проблемы с коррупцией в Украине, однако, несмотря на это, "миру нужно перестать притвориться, что Путин не агрессор".

"Украина – жертва. Но вы сосредоточились на том, чтобы критиковать Украину, но по каким-то непонятным причинам только не Путина", - заявил пользователь соцсети.

В ответ на это Илон Маск написал, что буквально "бросил вызов Путину и вызывал его на поединок". Такое действительно было в марте 2022 года, через месяц после ввода российских войск в Украину.

"Я буквально бросил вызов Путину на физический бой один на один из-за Украины, а моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу.

Меня тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет. Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась", – заявил Маск.

В конце он призвал стороны к миру.

Отметим, на официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

РБК пишет, что украинские подразделения используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226681-ilon-mask-esli-ya-otklyuchu-starlink-ukrainskaya-liniya-fronta-ruhnet/