"Поворотный момент истории": лидеры стран Европы собрались на саммит по безопасности и Украине

Лидеры стран ЕС собрались в четверг в Брюсселе на специальный совет по обороне. Ожидается, что помимо вопросов перевооружения Европы лидеры обсудят дальнейшую поддержку Киеву после заявления президента США Дональда Трампа в понедельник о приостановке помощи Украине. На саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

После встречи Трампа и Зеленского в Белом доме на прошлой неделе нервы в Европе натянуты до предела, и риторика европейцев не оставляет сомнений в том, какое значение придают ему официальные лица ЕС.

Спустя три года после полномасштабного вторжения России в Украину жесты администрации Трампа в адрес президента России Владимира Путина вызвали в Европе опасения, что континент больше не сможет рассчитывать на поддержку США в обеспечении своей безопасности.

Принятое в среду решение Вашингтона приостановить обмен разведданными с Украиной только усугубило эти опасения.

Фридрих Мерц — вероятный следующий канцлер Германии, — предложил обсудить совместное использование ядерного оружия для обеспечения безопасности Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду во время обращения к нации заявил, что Франция готова обсудить возможность распространения своего ядерного «зонтика» на европейских партнеров. Макрон заявил, что континент находится на «поворотном моменте истории».

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа столкнулась с «явной и серьезной опасностью в таких масштабах, каких никто из нас не видел за всю свою взрослую жизнь», а президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что это «определяющий момент для Украины и европейской безопасности».

В письме к европейским лидерам фон дер Ляйен также отметила, что континент должен «высвободить нашу промышленную и производственную мощь и направить ее на достижение цели безопасности».

Перевооружение Европы

В понедельник фон дер Ляйен объявила о беспрецедентном оборонном пакете, получившем название ReArm Europe, и заявила, что Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону "с необходимыми темпами и амбициями".

Фон дер Ляйен заявила, что три предложения, изложенные в плане ReArm Europe, поддержат Украину и "решат долгосрочную необходимость взять на себя гораздо больше ответственности" за европейскую безопасность — вероятно, имея в виду тот факт, что многие европейцы более не считают возможным автоматически полагаться на помощь США в защите континента.

ReArm Europe предлагает:

Разрешить странам увеличивать уровень национального дефицита, чтобы освободить место для увеличения расходов на оборону.

Предоставить займы в размере 150 млрд евро на оборонные инвестиции в области, которые могут принести пользу обороне ЕС в целом — например, противовоздушная и противоракетная оборона, системы защиты от беспилотников, — что поможет упростить расчеты и снизить расходы за счет совместных закупок.

Разрешить странам перенаправлять средства, предназначенные для программ, направленных на нивелирование различий между более и менее благополучными регионами, на оборонные расходы.

Европейскому инвестиционному банку также будет разрешено финансировать военные проекты.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Alessandro Della Valle/Getty Images

По словам фон дер Ляйен, ReArm Europe может высвободить в общей сложности 800 млрд евро на оборонные расходы.

Многие европейские лидеры говорят, что поддерживают быстрые и решительные действия по обеспечению безопасности континента.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ReArm Europe "фундаментальным сдвигом", а президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что саммит даст Европе возможность показать, "является ли она просто дискуссионным клубом, или мы способны принимать решения".

"Нереалистичный" подход

Обсуждение и принятие новых планов, впрочем, вряд ли пройдет гладко.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что подход ЕС "мир через силу" является "нереалистичным".

А венгерский премьер Виктор Орбан в письме Коште потребовал, чтобы Украина не упоминалась ни в каких письменных документах по итогам саммита.

Орбан, ранее неоднократно пытавшийся заблокировать помощь ЕС Украине и поддерживавший Трампа за то, что тот "храбро стоит за мир", заявил, что сейчас существует "стратегический раскол… между большинством Европы и США".

"Одна сторона настаивает на затягивании войны в Украине, а другая стремится к прекращению конфликта", — сказал он.

Однако в том, что касается общей безопасности в Европе, Орбан, по-видимому, готов к сотрудничеству.

Тем временем министр обороны Великобритании Джон Хили в Вашингтоне обсудит со своим американским коллегой Питом Хегсетом решение США приостановить обмен разведданными с Украиной и перспективы мирного соглашения.

Параллельно продолжаются попытки преодолить трансатлантический раскол в вопросе будущей безопасности Киева.

Возможно, как раз для того, чтобы достичь единства в преддверии саммита, Эммануэль Макрон пригласил Орбана поужинать в Париже в среду вечером, сразу после обращения президента к нации.

Обращение прозвучало мрачно: Макрон заявил, что Франция и Европа должны быть готовы к тому, что США больше не будут на их стороне.

"Мы должны быть едины и полны решимости защитить себя", — сказал Макрон.

По словам Макрона, будущее Европы не может быть связано с Вашингтоном или Москвой. Хотя ему "хотелось бы верить, что США останутся на нашей стороне, мы должны быть готовы к тому, что этого не произойдет", сказал Макрон.

На следующей неделе президент Франции планирует провести в Париже встречу глав европейских армий.

Макрон заявил, что Брюссель предпримет "решительные шаги", в результате которых европейские страны "будут более готовы к обороне и защите".

"Настало время для беспрецедентных решений", — заключил он.