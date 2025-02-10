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Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на сталь и алюминий из всех стран

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Дональд Трамп анонсировал введение новых 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия в США со всего мира, включая крупных торговых партнеров, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее заявление Трамп сделал в воскресенье вечером, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One.

Трамп также заявил, что объявит о взаимных тарифах – повышении тарифных ставок США до уровня тарифных ставок торговых партнеров.

"Все очень просто: если они взимают с нас плату, мы взимаем с них плату", – заявил Трамп, говоря о плане взаимных тарифов.

Как пишет издание, новости о введении пошлин на сталь и алюминий вызвали резкую реакцию со стороны Дага Форда, премьер-министра канадской провинции Онтарио, который обвинил президента США в "смене целей и постоянном хаосе", которые ставят экономику под угрозу.

Во время своего первого срока Трамп также вводил пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но позже предоставил нескольким торговым партнерам беспошлинные квоты, включая Канаду, Мексику и Бразилию.

По данным правительства и Американского института чугуна и стали, крупнейшими источниками импорта стали в США являются Канада, Бразилия и Мексика, за которыми следуют Южная Корея и Вьетнам.

Напомним, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Трамп также ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при Байдене.

Стоит отметить, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц. А вот КНР уже ввела ответные тарифы на импорт угля, сжиженного природного газа, сырой нефти, сельхозоборудования и некоторых автомобилей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219298-tramp-anonsiroval-vvedenie-poshlin-v-25-na-stal-i-alyuminiy-iz-vseh-stran/