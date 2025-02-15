"Решительно отреагируем на практику запугивания": МИД Китая предупредил США

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что страна отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США, назвав такие шаги формой "запугивания", передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Глава МИД Китая выступил на Мюнхенской конференции. Как отмечает издание, это первое крупное публичное выступление Ван И с тех пор, как президент США Дональд Трамп начал новый торговый конфликт.

"Если США не готовы, если они настроены подавлять и сдерживать Китай, то у нас нет выбора, кроме как идти до конца. Мы решительно отреагируем на односторонние методы запугивания со стороны США", - заявил министр.

При этом министр выразил уверенность в том, что Пекин и Вашингтон сохранят взаимодействие в будущем. По его словам, странам необходимо "повысить взаимопонимание и укрепить доверие".

В начале этого месяца в США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

После чего в Китае заявили, что выступают решительно против новых пошлин и пообещали соответствующие контрмеры для решительной защиты собственных прав и интересов. В Минторговли заявили, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию.

Вслед за этим Министерство финансов Китая заявило о введении новых пошлин на ряд товаров из США. Так, с 10 февраля Китай ввел 15% тарифы на импорт угля и сжиженного природного газа из США и 10% на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили. Отмечалось, что решение принято на фоне вступления в силу новых тарифов для китайских товаров в Штатах.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при следующем президенте США Джо Байдене.

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