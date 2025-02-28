Стармер в Вашингтоне: приглашение Трампу от короля и попытки добиться гарантий защиты от России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, чья администрация в последние недели показала свою готовность к сепаратным сделкам с Россией, не считаясь с интересами ни европейских союзников, ни Украины.

Стармер взял на себя роль «моста» между США и европейскими союзниками, пользуясь тесными связями Великобритании с теми и другими. Он говорил, что в ходе своего визита постарается донести до Трампа необходимость долгосрочного соглашения с Россией, которое та не сможет нарушить. В воскресенье в Лондоне пройдет саммит с участием европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского.

Сам Зеленский в пятницу также встретится с Трампом, о чем тот вспомнил во время встречи со Стармером. Трамп сказал, что они с Зеленским подпишут соглашение о разработке украинских запасов критических минералов (Трамп их неточно называет «редкоземельными»); украинская сторона настаивает, что в соглашение в какой-то форме должны быть включены американские гарантии безопасности, но к среде действительно выражала готовность подписать рамочное соглашение.

В начале встречи Стармер передал Трампу приглашение от короля Карла III посетить Великобританию с уже вторым для него государственным визитом. В письме говорилось, и Стармер это повторил, что подобное приглашение президенту США – это беспрецедентный жест.

Трамп, известный своим сентиментальным отношением к британской монархии, тут же сказал, что с радостью принимает приглашение.

Зеленский уже не диктатор?

Визиту Владимира Зеленского в Вашингтон предшествовала публичная перепалка. Одним из ее эпизодов был пост Трампа на его собственном сайте Truth Social, в котором он назвал украинского президента «диктатором без выборов».

Стармер после этого несколько раз публично говорил, что считает Зеленского демократически избранным лидером, а приостанавливать выборы на время войны совершенно разумно, и Соединенное Королевство в годы Второй мировой войны тоже так делало.

В четверг корреспондент Би-би-си Крис Мэйсон спросил Трампа в присутствии Стармера, считает ли президент Зеленского по-прежнему диктатором.

«Разве я это сказал? Не могу поверить, что я мог это сказать», — ответил Трамп.

На встрече всплыла еще одна тема, способствовавшая росту непонимания между европейцами и администрацией Трампа: присутствовавший на встрече вице-президент Джей Ди Вэнс вставил реплику о том, что в Великобритании имеются некие «ущемления» свободы слова. Он не привел никаких доказательств.

«У нас в Соединенном Королевстве уже очень давно есть свобода слова», — парировал Стармер, в прошлом правозащитный адвокат. Он подчеркнул, что так оно останется и в будущем.

Вопрос о гарантиях

Европейские страны, в том числе Великобритания, говорят, что не доверяют Путину и не готовы полагаться на его обещания соблюдать любое возможное мирное соглашение. Стармер в начале встречи подчеркнул, что любое решение конфликта должны быть долгосрочным.

Чтобы не допустить нарушений режима прекращения огня со стороны России ряд европейских стран, прежде всего Великобритания и Франция, предлагают разместить в Украине свой воинский контингент, призванный помочь Украине в случае нового нападения России. Трамп несколько раз высказывался в поддержку этой идеи, однако отказывался давать гарантии со стороны США. Стармер, со своей стороны, неоднократно говорил, что гарантии поддержки такого контингента со стороны США необходимы.

Москва заявляла, что присутствие на украинской территории войск стран-членов НАТО для нее неприемлемо.

В четверг Трампу в присутствии Стармера задали гипотетический вопрос, будут ли США помогать британским войскам, если они будут дислоцированы в Украине и подвергнутся нападению со стороны России.

«Вы знаете, я всегда замечал за британцами, что им помощь особенно не нужна. — ответил Трамп. — Они сами очень хорошо справляются. Это звучит так, как будто я уклоняюсь от ответа, но я не уклоняюсь. Британцы — невероятные солдаты, это невероятная армия, и она сама о себе позаботится».

«Но если им будет нужна помощь, я всегда буду с ними, окей? Я всегда будут с ними — но им не нужна помощь», — добавил Трамп.

Уже после переговоров за закрытыми дверями со Стармером Трампа спросили, поддерживает ли он 5-ю статью Североатлантического договора (гласящую, что нападение на одного из членов НАТО равносильно нападению на всех).

Трамп ответил, что он «поддерживает ее», но не думает, что «у нас будет какие-то причины для нее».

Стармеру тогда же задали вопрос, насколько продвинулись его переговоры о гарантиях (backstop) поддержки США для потенциального европейского миротворческого контингента в Украине. Тот ответил, что обсуждение с Трампом было «продуктивным», но сначала должна быть «сделка», и нужно продолжать обсуждать, как сделать так, чтобы эта сделка не могла сорваться.

Также Трамп повторил свою ранее высказанную мысль, что соглашение о разработке украинских минералов само по себе послужит гарантией безопасности, поскольку никакая страна не посмеет покушаться на американские интересы.

Можно ли доверять Путину?

Уже не в первый раз, Трамп высказался в том смысле, что он склонен верить Путину на слово.

«Я знаю его уже долгое время и ... Я не верю, что он нарушит свое слово. Я... когда мы заключим сделку, я думаю, что она будет держаться», — сказал Трамп.

В ответ на вопрос, почему британский премьер Кир Стармер, в отличие от него, не доверяет Владимиру Путина, Дональд Трамп сказал «доверяй, но проверяй».

«Проверять нужно, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Я знаю много людей, о которых можно сказать: "Никаких шансов, что они когда-либо обманут тебя", и они худшие люди в мире, — сказал Трамп журналистам. — Я знаю и других, про которых вы уверены, что они вас обманут, и знаете что, они на 100 % честны, так что вы никогда не знаете, что получите».

Стармеру вопрос о том, готов ли он доверять Путину, задали на второй пресс-конференции после переговоров.

Он ответил так: «Думаю, мое мнение о Путине много раз высказывалось и достаточно хорошо известно, и меня заботит то, что если будет сделка — а я надеюсь, что сделка будет, — то это сделка будет долговечной, а не временной мерой».

«Вот почему я считаю очень важным, чтобы Путин знал, что эта сделка, историческая сделка, которая, как я надеюсь, состоится, — никуда не денется, что это долговечная договоренность и что мы сможем разобраться с ним, если у него возникнет устремление повторить то, что он сделал, или пойти дальше», — добавил Стармер.