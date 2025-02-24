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Массовое сокращение сотрудников USAID началось в США

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Флаг USAID
Флаг USAID. Фото: J. David Ake/Getty Images

Около 1,6 тыс. сотрудников USAID намерены уволить в ближайшее время - сейчас практически все работники организации отправлены в отпуск, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт агентства.

В сообщении на официальном сайте USAID говорится, что с 23:59 воскресенья, 23 февраля, все сотрудники USAID, работающие по прямому найму, за исключением сотрудников, отвечающих за критически важные функции, основное руководство и/или специально разработанные программы, отправлены в административный отпуск по всему миру.

Одновременно с этим агентство начинает проводить сокращение численности личного состава, которое затронет примерно 1600 сотрудников USAID с местами службы в США.

В организации предупредили, что все, кого это коснется, получат специальные уведомления с дальнейшими инструкциями и информацией о своих льготах и правах.

Для персонала, находящегося за рубежом, USAID намерен организовать добровольную программу обратного проезда, финансируемую агентством, и другие льготы.

Напомним, 21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Позже пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США (USAID). В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск.

Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

Стоит отметить, что мажилиса Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию. В 2022-2025 годах USAID, по озвученным им данным, выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии. Он добавил, что нужно разобраться, какие средства и на какие проекты USAID направляла в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223189-massovoe-sokrashchenie-sotrudnikov-usaid-nachalos-v-ssha/