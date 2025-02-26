Когда состоится новая встреча РФ и США, рассказал Лавров

Глава МИДа РФ Сергей Лавров сообщил, что 27 февраля в Стамбуле пройдет встреча дипломатов России и США по работе посольств двух стран, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О том, что новая встреча представителей РФ и США состоится завтра в Стамбуле, Лавров сообщил на пресс-конференции Министерства иностранных дел РФ.

Дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые "накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации [США] по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства", на что российские власти отвечали взаимностью "и тоже создавали некомфортные условия для работы американского посольства в Москве", отметил министр.

"Такая встреча состоится завтра в Стамбуле. Я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - добавил он.

Напомним, ранее 23 февраля президент США Дональд Трамп сообщил о втором раунде переговоров США и России по войне в Украине, которые, по его словам, должны были состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, через неделю после первого раунда. Однако в России опровергли его слова, заявив, что никакой встречи на эту дату не готовится.

Также напомним, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь, в том числе и договориться создать методику с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий.

Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.