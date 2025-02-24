"Войну нельзя завершить на этой неделе". Главные заявления Зеленского об условиях мира, сделке с США и выборах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, прошедшей накануне третьей годовщины полномасштабного российского вторжения, рассказал о перспективах завершения войны и заключения мира с Россией, переговорах с США, отношениях с Трампом и вопросе выборов в Украине.

В разговоре с журналистами в воскресенье вечером Зеленский заявил, что если это потребуется ради мира в Украине, он готов отказаться от должности президента.

«Если мир для Украины, если вам это очень нужно, чтобы я покинул свой пост — я готов», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.

«Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», — добавил он.

Он также рассказал, что в понедельник, в годовщину начала полномасштабного вторжения России, состоится саммит, на котором соберутся десятки западных лидеров, в том числе Еврокомиссия в полном составе.

О сделке с США о минеральных ресурсах Украины

По словам Зеленского, соглашение о доступе США к минеральным ресурсам Украины сейчас находится на стадии обсуждения, и уже было несколько его вариантов, которые не устраивали Киев.

Президент также заявил, что не признает долг Украины США в размере 500 млрд долларов, о котором говорил президент Трамп.

По словам Зеленского, Украина потратила на войну 120 млрд долларов, США дали 100 млрд, а Европа и другие партнеры — еще 100 млрд.

Он подчеркнул, что не готов признать, что помощь США — это долг. По его словам, он договаривался с предыдущей администрацией США именно о грантах.

«Мы не должны признавать гранты как долги, — сказал Зеленский. — Вопрос не в цифре, вопрос в том, что мы не признаем, что это долг».

«Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», — также прокомментировал он это соглашение.

Зеленский добавил, что стремится к диалогу с Дональдом Трампом и готов договариваться с США о новых условиях, если этого потребует его администрация.

«Если условие сегодня таково, что США, наши стратегические партнеры говорят: мы вам будем давать помощь, но вы должны ее вернуть с прибылью для США, — это соглашение. Не грант», — сказал Зеленский.

«Это новое соглашение, и я так и сказал: я готов к такому диалогу, и я уверен, что он будет положительным, нравится это мне или нет, потому что нам нужна ваша помощь», — добавил он.

Войну нельзя завершить на этой неделе

Зеленский также прокомментировал последние заявления США о том, что соглашения о прекращении войны можно добиться уже на этой неделе.

«На этой неделе завершить эту войну невозможно с гарантиями для Украины. Я не знаю, как без наших встреч можно это сделать», — сказал президент.

Он отметил, что США хотят прекращения огня, и что для них это означает прекращение войны — но для Украины этого недостаточно, ей нужны гарантии.

«Я даже уверен, что они считают, что это действительно большой успех, что Путин не рискнет пойти снова. Мы считаем, что должны быть гарантии безопасности», — сказал президент.

По словам Зеленского, без гарантий безопасности будет царить неопределенность, и всегда будет риск повторного нападения России.

«Неопределенность — это плохо для всего мира. И от этого все проиграют. Проигрываем мы, проигрывают американцы, потому что можно ли выглядеть победителем, если ты сделал ceasefire (прекращение огня), а через год началась война? Ты победитель? Нет. А россияне будут готовиться и потом будет повторное наступление».

«Поэтому, если мы говорим об окончании горячей стадии войны, мы должны четко понимать, как это заканчивается, какие гарантии безопасности дают нам партнеры… Нам не нужны гарантии безопасности России, мы им не верим. Пусть партнеры верят, это их дела. Но мы не должны в принятии модели гарантий безопасности рассчитывать на слово Российской Федерации», — добавил он.

«Если все хотят окончания горячей фазы войны, мы хотим гарантий безопасности для украинцев», — подытожил Зеленский.

Об отношениях с США и Трампом

Зеленский также ответил на вопрос о том, как он реагирует на последние заявления Трампа в свой адрес — в частности, то, что тот назвал его «диктатором без выборов».

«Здесь нет возможности для эмоций, поэтому у меня есть прагматичный подход к нашим отношениям с сегодняшней администрацией, и будем продолжать именно так», — заявил он.

«Безусловно, я бы не назвал эти слова в мой адрес от президента Трампа комплиментами, мягко говоря. Я понимаю это, да. Но зачем обижаться? Обижался бы на слово „диктатор" тот, кто является диктатором», — добавил президент.

Он также отметил, что является законно избранным президентом, но не собирается цепляться за власть.

«По окончании военного положения будут выборы, и люди сделают свой выбор. Десятилетие у власти не собираюсь быть. Но и Путину у власти над территориями Украины не дадим быть», — заявил Зеленский.

По его словам, дезинформацию о том, что у него рейтинг поддержки 4%, распространяли россияне, а его реальный рейтинг — 65%.

Он добавил, что такая дезинформация опасна, именно поэтому он на нее и отреагировал.

Также Зеленский в очередной раз отметил, что нельзя договариваться об Украине без Украины.

«Придет время, придет момент — мы встретимся с президентом Трампом. Без этого невозможно закончить войну. Без одной стороны, без Украины, без жертвы — невозможно», — сказал он.

«И если Америка — я в это не очень верю, но все бывает — договорится с русскими о нас без нас, то успеха в этом соглашении не будет, если мы потом не подтвердим условия этого соглашения», — добавил он.

Зеленский также сказал, что надеется, что Трамп встретится с ним до встречи с Путиным.

О проведении выборов в Украине

По словам Зеленского, раньше этот вопрос поднимала Россия, а теперь такие же упреки начали звучать и от США.

Зеленский отметил, что это давление на Украину, и проведение выборов пока невозможно — не только потому, что это не соответствует украинским законам, но и потому, что на таких выборах будет невозможно гарантировать безопасность.

«Как люди будут голосовать на войне? Как голосовать будут люди на фронте, если они не могут вернуться домой? Я не понимаю, как это возможно», — сказал президент.

Он отметил, что невозможно будет обеспечить голосование военных, голосование на линии фронта, а также за границей.

Кроме того, опасна ситуация не только в зоне боевых действий.

«Сегодня прилетело 267 дронов… Как американские партнеры говорят: мы видим, что россияне хотят завершения войны. 267 дронов выпускает человек, желающий завершения войны?» — спросил Зеленский.

Он также поднял вопрос наблюдателей на выборах.

«Где наблюдатели? Они приедут на фронт? Какое количество их приедет? Прямо в Сумскую, Харьковскую область, в Краматорск. В Покровск хотят наблюдатели?» — риторически спрашивал президент.

По его словам, таких вопросов очень много, и среди них — также и голосование на оккупированных территориях.

Именно поэтому, по его словам, голосование во время военного положения невозможно, а если его сейчас отменить — неизвестно, в какой стране тогда будут проходить выборы.

«Если мы отменим военное положение — давайте честно, много людей вернется домой. Голосовать они будут в какой стране, с каким флагом, если армия уйдет вся назад или большинство?» — подытожил этот вопрос Зеленский.

О чем еще рассказал Зеленский

В ходе пресс-конференции Зеленский также рассказал, что среди гарантий, которых он ожидает от партнеров, — членство Украины в ЕС, финансирование украинской армии в размере не менее 800 тысяч человек, при условии, что Украина пока не присоединится к НАТО.

«Реально НАТО пока нет, хотя будет на столе, в разговорах», — отметил он.

Он также сказал, что для прекращения огня кроме гарантий безопасности нужна его верификация — по его словам, при наличии такой большой линии столкновения, где идут активные боевые действия, будет очень трудно следить за соблюдением любого перемирия.

Зеленский также отметил, что после завершения горячей стадии войны должен происходить постепенный переход армии на исключительно контрактную, и часть военных, которые сейчас воюют, вернутся домой.

При этом он добавил, что такой переход нужно совершать очень осторожно, чтобы не ослабить войска.

Президент также кратко ответил на вопрос о военном производстве Украины.

«Паляница» летит, «Ад» летит, «Рута» летит, имеют успехи, имеют военные цели, имеют попадания, — сказал он об украинских разработках. — Баллистика готовится».