Два самолета столкнулись в воздухе над аэропортом в США (фото, видео)

Два небольших самолета, в каждом из которых находились по два человека, столкнулись вчера, 19 февраля, в воздухе в аэропорту Аризоны, США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

В среду в аэропорту Аризоны столкнулись два небольших самолета.

По предварительной информации Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), самолеты Cessna 172S и Lancair 360 MK II столкнулись в 08:28 недалеко от регионального аэропорта Марана, к северо-западу от Тусона.

Cessna приземлился, а Lancair разбился и сгорел около другой взлетно-посадочной полосы, сообщили в NTSB.

Полицейское управление Мараны подтвердило гибель двух человек в результате инцидента.

В соцсети Х пользователи и новостные каналы размещают фото и видео с места происшествия.

Напомним, ранее в аэропорту Скоттсдейла в штате Аризона, США, также столкнулись два самолета. Как минимум один человек погиб.

11 февраля самолет Военно-морских сил США потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от военно-морской авиабазы ​​Норт-Айленд.

7 февраля на Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту.

1 февраля в Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой. Он заявил, что в результате ЧП выживших нет.

Позднее сообщалось, что из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших в результате авиакатастрофы.