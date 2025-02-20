Два самолета столкнулись в воздухе над аэропортом в США (фото, видео)
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Два небольших самолета, в каждом из которых находились по два человека, столкнулись вчера, 19 февраля, в воздухе в аэропорту Аризоны, США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
В среду в аэропорту Аризоны столкнулись два небольших самолета.
По предварительной информации Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), самолеты Cessna 172S и Lancair 360 MK II столкнулись в 08:28 недалеко от регионального аэропорта Марана, к северо-западу от Тусона.
Cessna приземлился, а Lancair разбился и сгорел около другой взлетно-посадочной полосы, сообщили в NTSB.
Полицейское управление Мараны подтвердило гибель двух человек в результате инцидента.
В соцсети Х пользователи и новостные каналы размещают фото и видео с места происшествия.
Напомним, ранее в аэропорту Скоттсдейла в штате Аризона, США, также столкнулись два самолета. Как минимум один человек погиб.
11 февраля самолет Военно-морских сил США потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от военно-морской авиабазы Норт-Айленд.
7 февраля на Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту.
1 февраля в Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.
До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой. Он заявил, что в результате ЧП выживших нет.
Позднее сообщалось, что из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших в результате авиакатастрофы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222385-dva-samoleta-stolknulis-v-vozduhe-nad-aeroportom-v-ssha-foto-video/