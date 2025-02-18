СМИ: Три страны возмущены тем, что их не пригласили на срочный саммит Евросоюза

Власти Чехии и Румынии выразили свое разочарование отсутствием приглашения на экстренный саммит лидеров Евросоюза, прошедший в Париже в начале этой недели, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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О возмущении европейских лидеров сообщила французская газета Le Monde.

"Наряду с Польшей нет стран, более близких к войне. Ни у кого нет больше украинских беженцев на душу населения, чем в Чешской Республике, и мы занимаемся организацией одной из самых эффективных систем поставок оружия" — объяснил чувства Праги источник газеты в чешском правительстве.

Собеседник назвал ситуацию следствием "высокомерия" принимающей стороны — французского президента Эмманюэля Макрона.

Румынию не позвали, даже "несмотря на ее усилия", заявил изданию советник румынского президента Кристиан Дьяконеску. Издание напоминает, что Румыния стала важным хабом для поставок вооружения в силу своей близости к украинским границам.

Страны Европы проявили единство в поддержке Украины, но теперь из самого же ЕС поступают неправильные сигналы по урегулированию конфликта, поскольку в саммите не участвовали представители всех стран союза, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар.

"Это не соответствует духу европейской интеграции. Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую будут уважать в мире", — уверена политик.

Неформальный саммит в Париже прошел 17 февраля. Там собрались лидеры Германии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов, Италии, Дании и Евросоюза, а также генсек НАТО Марк Рютте. Решений относительно российско-украинского конфликта принято не было.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что в ближайшие дни в Саудовской Аравии пройдут переговоры США и России по урегулированию ситуации в Украине. Позже глава США анонсировал, что Зеленский тоже примет в них участие.

Вчера, 17 февраля, сообщалось, что в Саудовскую Аравию вылетела делегация США, в которую вошли госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Позже стало, что от России в переговорах будут участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Они тоже уже направились в Саудовскую Аравию.

Зеленский заявил, что участвовать в переговорах не будет и признавать их результаты Украина тоже не собирается.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - заявил Зеленский.