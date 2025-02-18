Financial Times: Между странами Европы возник спор по вопросу отправки военных в Украину

На саммите лидеров европейских стран, который прошел накануне, возник спор по вопросу об отправке военных на Украину, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, споры вызвал вопрос отправки войск на Украину на встрече, призванной достичь консенсуса о том, как реагировать на переговоры президента США Дональда Трампа с Россией.

"Когда лидеры собрались в Париже на саммит, Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание отправлять миротворческие силы в охваченную войной страну, через несколько часов после того, как Великобритания предложила "выступить на поле боя", - пишет издание

По данным издания, после саммита канцлер Германии Олаф Шольц назвал обсуждение развертывания войск "крайне неуместным", учитывая, что война все еще продолжается.

"Обсуждение совершенно преждевременно, и сейчас неподходящее время для него", - сказал Шольц. Он сказал, что был "немного раздражен" обсуждением, назвав его "непонятным спором в неподходящее время и на неподходящую тему".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сказала коллегам-лидерам, что она колеблется относительно отправки европейских войск на Украину, заявив, что это "самый сложный и наименее эффективный" из различных вариантов.

А премьер-министр Великобритании Кейр Стармер сказал, что он "готов рассмотреть вопрос о направлении британских войск на место вместе с другими, если будет достигнуто прочное мирное соглашение".

"Должна быть поддержка США. Гарантия безопасности США - единственный эффективный способ удержать Россию от повторного нападения на Украину", - добавил он.

Стармер подтвердил, что встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе, а затем проведет дальнейшие переговоры с европейскими лидерами.

Сегодня мы также писали, что власти Чехии, Словении и Румынии выразили свое разочарование отсутствием приглашения на экстренный саммит лидеров Евросоюза, прошедший в Париже в начале недели.

Напомним, в Эр-Рияде начались переговоры России и США, в них также участвуют представители Саудовской Аварии. При этом в Украине заявили, что не будут признавать результаты переговоров США и России в Эр-Рияде.