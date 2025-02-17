Что мы узнали о перспективах мира в Украине на конференции по безопасности в Мюнхене

Еще до начала Мюнхенской конференции - самого большого форума, посвященного безопасности, на планете - говорилось, что главной ее темой станут дискуссии о мирном урегулировании в Украине.

Эти разговоры заметно активизировались после избрания Дональда Трампа президентом США, а после состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным еще не начавшиеся мирные переговоры стали главной темой в мировых СМИ.

Впрочем, из содержания панельных дискуссий и обсуждений на полях Мюнхенской конференции можно сделать вывод о том, что на пути не то, что к миру, но даже к началу полноценных мирных переговоров осталось немало препятствий.

И вовсе не факт, что преодолеть их удастся только благодаря рвению представителей американской администрации во главе с самим Дональдом Трампом, которые сами себе ставят жесткие временные рамки для окончания войны в Украине.

Нет никакого плана

Едва ли не главное опасение украинских - да и не только украинских - участников Мюнхенской конференции перед ее началом состояло в том, что на этом мероприятии будет представлен некий план Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Во всяком случае, об этом накануне открытия конференции сообщило со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg.

Поскольку американская администрация не проводила никаких предметных консультаций по поводу этого плана ни с Киевом, ни с европейцами, подразумевалось, что "план Трампа" мог быть подготовлен только по итогам консультаций американского президента с российским лидером. А это бы значило, что итоговый документ мог содержать положения, которые, мягко говоря, разочаровали бы Киев и его европейских партнеров.

На деле оказалось, что никакого плана у американцев нет, а есть, как выразился один из членов украинской делегации в разговоре с Би-би-си, "облако идей, параметров и планов, порой противоречащих друг другу, которые озвучивают разные люди разной степени близости к Трампу".

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог объяснил, что работа над формированием этого плана в настоящий момент продолжается. Более того, его участие в Мюнхенской конференции - это часть этой работы.

По словам Келлога, подготовка плана ведется по нескольким трекам. Он сам отвечает за его украинский трек и трек работы с европейскими союзниками. Посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, на днях слетавший в Москву, занимается российским треком. Работают Келлог и Уиткофф одновременно и параллельно - "чтобы работа шла быстрее".

После того, как они закончат подготовительную часть своей миссии, они будут должны поделиться своими наработками с президентом и наработать на их основе рамку плана Трампа, с помощью которой, следует понимать, американский президент собирается закончить войну в Украине.

Эта подготовка, как видится сейчас, ведется в несколько хаотичном режиме. Об этом свидетельствуют, например, противоречивые комментарии представителей членов американской администрации по поводу того, как именно будет достигнут мир. Или нашумевшее заявление самого Дональда Трампа, сообщившего, что в день открытия Мюнхенской конференции благодаря усилиям американцев на ее полях состоится первая с 2022 года встреча украинских и российских делегаций.

На деле оказалось, что на конференции не присутствовал ни один участник, хотя бы отдаленно аффилированный с нынешней российской властью, а причина появления этого странного заявления Трампа осталась неизвестной.

Кит Келлог в Мюнхене описывал принципы, на которых будет строиться подход США к мирному процессу, при помощи максимально общих фраз, а на более конкретные вопросы вроде того, какие гарантии безопасности для Украины предлагает Вашингтон, отвечал в стиле: "Это решение сможет принять только президент Дональд Трамп".

Мир или перемирие?

Дискуссии в Мюнхене показали, что США и Украина могут иметь различные определения конечной цели мирного процесса. То есть на словах представители американской администрации, конечно, хотели бы, чтобы их усилия закончились воцарением в Украине стабильного и продолжительного мира.

Но, судя по заявлениям того же госсекретаря Марко Рубио, они допускают, что достигать заявленную цель придется поэтапно, и первым шагом на этом пути будет прекращение огня на нынешней линии фронта.

В свою очередь, Украина уверена, что не обеспеченная никакими дополнительными мерами пауза в боевых действиях сыграет на руку России, а поэтому соглашаться на "простое" перемирие, без решения остальных важных вопросов мирного урегулирования - в первую очередь, о гарантиях безопасности, - Зеленский не намерен. В этом его поддерживают многие европейские партнеры.

"Что вы делаете как военный медик [с раненым человеком]? Вы останавливаете кровотечение, а только потом вы работаете с шоком. Мы сейчас пытаемся остановить кровотечение, а потом займемся шоком", - метафорически объяснял логику американской администрации Кит Келлог.

Выгода "просто" перемирия для американской администрации очевидна: она позволила бы продемонстрировать быстрый результат урегулирования. А команда Трампа, очевидно, ставит во главу угла скорость: вопреки предвыборным обещаниям, достичь мира в Украине новому президенту США на протяжении первых 24 часов своего срока не удалось, но сейчас, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, Белый дом хочет добиться перемирия к Пасхе, то есть уже к 20 апреля.

Европейские лидеры предупреждают об опасности этого подхода.

"Если такой прагматичный подход американской администрации закончится прекращением огня, превратившись, к сожалению, в подобие минских соглашений, это станет замороженным конфликтом… Если это станет реальностью, это будет поражение, и не только для Украины. Это будет поражение всего международного сообщества и всего, что мы отстаиваем", - заявил в Мюнхене премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"Я не верю, что Россия хочет остановиться. Я не видела никаких сигналов этого… Как по мне, есть большой риск, что что-то, что будет выглядеть хорошо на бумаге, даст России возможность мобилизоваться и продолжить войну. Может, в Украине, а может где-то еще", - вторила ему глава датского правительства Метте Фредериксен.

В этом же ключе выступал в Мюнхене Владимир Зеленский. Из его слов следовало, что пауза в боевых действиях только поможет Владимиру Путину подготовить 15 новых дивизий российской армии, которые затем, по данным украинского президента, будут дислоцированы в Беларусь якобы для учений. Оттуда, продолжал Зеленский, эти войска могут напасть на Польшу или страны Балтии уже этим летом.

Кто за столом?

Наверное, вопрос, вокруг которого в Мюнхене ломалось больше всего копий при обсуждении потенциального мирного процесса, - это то, кто именно должен принимать в нем участие.

Причина недоразумений по этому поводу вполне понятна: нынешний виток урегулирования войны в Украине запустил звонок американского президента Владимиру Путину, после которого Дональд Трамп сообщил миру, что президент России хочет закончить войну как можно скорее.

Об этом созвоне с российским лидером хозяин Белого дома никого не предупредил загодя, да и о подробностях этого разговора западные лидеры и Владимир Зеленский, вероятно, и сегодня имеют только самое общее впечатление. Отсюда - вполне логичное предположение о том, что и в дальнейшем переговоры об окончании войны Дональд Трамп будет вести через голову Зеленского и европейцев, которые будут узнавать о самом факте этих разговоров постфактум.

Во всяком случае, еще накануне Мюнхена общим местом в комментариях европейских политиков стали тезисы о недопустимости ведения переговоров с Путиным за их спиной. А Владимир Зеленский несколько раз прямо заявил, что Украина не воспримет любое мирное соглашение, наработанное без ее участия.

Прибывший в Мюнхен Кит Келлог попытался развеять эти страхи партнеров - но лишь частично.

По его логике, в переговорах об окончании войны должны участвовать ее стороны - украинцы и россияне - и посредники: именно так Келлог описывает роль своей страны.

Будет ли место за столом переговоров для европейцев? Посланник Трампа отвечает философски: смотря, что именно мы считаем столом. Келлог заявил, что его миссия во время нынешнего пребывания в Европе состоит в том, чтобы пообщаться с как можно большим количеством европейских лидеров. Их посланник Трампа должен уверить в том, что Америка защитит их интересы в ходе переговоров, и в этом смысле Европа будет представлена за этим столом.

А расширять круг переговорщиков за счет европейцев непродуктивно и неэффективно, говорил Келлог: "Мы точно не хотим входить в большие групповые обсуждения… Обратите внимание: нет ни одного памятника рабочей группе, памятники ставят только лидерам".

Европейские политики резко критикуют такой подход - как минимум потому, что, согласно озвученной позиции американской администрации, свою роль в урегулировании конфликта в Украине Вашингтон видит в том, чтобы заключить с Россией некую сделку, а гарантировать ее выполнение будет миссией Европы.

"Сложно ожидать, что Европа возьмет на себя обязательства, в выработке которых она не участвовала", - дипломатично комментировал эту ситуацию министр обороны Германии Борис Писториус.

Он же ставил под сомнение эффективность переговорной стратегии, избранной американцами в диалоге с Москвой. Возможно, говорил Писториус, заявления о том, что Украина не станет членом НАТО по итогам мирного урегулирования, или что она не вернется к границам 1991 года, озвученные представителями команды Трампа еще до начала переговоров, ослабили позицию США, а значит и позицию всего западного мира, не говоря уже о Киеве.

Другие политики напоминали, что именно Европа должна будет понести основное финансовое бремя усиления обороноспособности и восстановления Украины после окончания активных боевых действий, и уже хотя бы по этой причине должна иметь влияние на содержание мирного соглашения.

"Мы должны присутствовать в зале переговоров, потому что мы будем иметь дело с их последствиями. Переговоры - это всего лишь пустые слова, если на столе не лежат деньги, а это мы положим деньги на стол", - говорила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

С другой стороны, генсек НАТО Марк Рютте, которого многие называют одним из тех европейских политиков, к которым может прислушаться Дональд Трамп, призывал коллег не жаловаться на то, что их не пригласили участвовать в переговорах, а наработать конкретные предложения, которые можно было бы презентовать на этих переговорах.

Тем более, что прямо сейчас такой шанс представляют Европе сами американцы. Агентство Reuters сообщило, что на прошлой неделе Вашингтон разослал странам ЕС «анкету» относительно их возможного вклада в гарантии безопасности для Украины. Один из шести вопросов этой анкеты касался готовности этих государств отправить в Украину собственный военный контингент и его количества.

Вероятно, именно этой анкеты касалась реплика министра иностранных дел Швеции Марии Стернгард в адрес Кита Келлога на "Украинском ланче", организованном Фондом Виктора Пинчука на полях Мюнхенской конференции: "Я так понимаю, что вы сейчас ожидаете от нас ответов на вопрос, можем ли мы послать солдат "на землю" после установления [в Украине] какого-то мира. Но чтобы мы могли на него ответить, нам точно нужно быть за столом переговоров".

Готовность к компромиссам

Еще на нынешней стадии, когда политики только обсуждают базовые параметры переговоров о мире в Украине, Киев демонстрирует готовность пойти на максимальные компромиссы в этом процессе. При этом он порой отходит от "красных линий", которые на начальном этапе полномасштабного вторжения России провозглашал незыблемыми.

"Мы готовы к любой конструкции для того, чтобы остановить Путина", - говорил об этом Владимир Зеленский.

В общении с журналистами в первый день Мюнхенской конференции он по сути заявил, что единственной подобной «красной линией» является юридическое признание Украиной потери своих территорий.

С другой стороны, и здесь все не так однозначно. "Я считаю, будет определенное соглашение о потенциальной потере территории [Украины]. Но послушайте, вам не обязательно признавать это", - заявил на прошлой неделе в интервью Fox News Кит Келлог. А уже в Мюнхене - напомнил об опыте канцлера послевоенной Германии Конрада Аденауэра, который мечтал объединить свой страну, но вынужден был играть в длинную, и об опыте балтийских стран, законность присоединения к Советскому Союзу которых США никогда не признавали.

Касательно другого принципиального требования Киева к мирному процессу - предоставления Украине членства в НАТО - тоже все непросто. С одной стороны, Зеленский заявляет, что "не снимет вопрос членства в НАТО со стола переговоров". С другой - он констатирует, что "сегодня Америка и Трамп не готовы говорить о нас в НАТО", поэтому альтернативой приглашению Украины в Североатлантический альянс он называет "построение НАТО в Украине".

Фактически, следует из его слов, для того чтобы не опасаться нового российского вторжения, Украина должна нарастить свою армию до численности в полтора миллиона человек и оснастить ее современным западным вооружением. В частности, президент Украины говорит о том, что Вооруженные силы его страны должны располагать 150-160 бомбардировщиками и более чем 25 системами ПВО Patriot.

Такая армия, следует из слов Зеленского, фактически снимала бы с обсуждения и потенциально сложный вопрос о направлении в Украину иностранного военного контингента. Западные государства, в первую очередь США, Зеленский в таком случае видел бы в роли союзников Украины, которые, как следует понимать, содействовали бы с финансированием такой армии и ее обеспечением.

На этом фоне многие наблюдатели обращают внимание на диссонанс: в то время, как представители американской администрации заявляют, что путь к мирному урегулированию в Украине лежит через уступки обеих сторон конфликта, очень мало они же говорит об уступках, на которые в ход таких переговоров могла бы пойти Россия.

Вопрос об этом в рамках одной из панельных дискуссий Мюнхена задали Киту Келлогу. Тот предположил, что речь может идти об определенных "территориальных уступках", политических заявлениях об отказе от использования силы, а также об уменьшении численности армии - "мы попробуем заставить их это сделать". Впрочем, нужно отметить, что отвечал на этот вопрос посланник Дональда Трампа крайне неуверенно.

Все только начинается

Несмотря на то, что накануне Мюнхенской конференции много говорилось, что война в Украине будет главной темой этого мероприятия, никаких прорывов в обсуждении процесса мирного урегулирования здесь не произошло. И это, говорят собеседники Би-би-си в украинской делегации - скорее, хороший знак для Киева, ведь здесь уверены, что любое решение, которого можно было бы достичь быстро, вряд ли соответствовало бы украинским интересам.

Другое дело, что сейчас развитие событий на мирном треке, скорее всего, заметно ускорится. Уже на этой неделе в разных уголках мира обещают состояться знаковые для мирного процесса события.

В понедельник, 17 февраля, лидеры европейских стран соберутся в Париже на созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном экстренный саммит по вопросам безопасности.

Первым результатом этой встречи еще до ее начала стало заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности в случае необходимости отправить в Украину британских военнослужащих для обеспечения выполнения мирного соглашения. Не исключено, что на парижской встрече с подобными инициативами выступят другие страны-участницы мероприятия. От нее можно ожидать и других шагов, демонстрирующих готовность Европы всерьез взяться за сферу своей безопасности в условиях ухода Соединенных Штатов от роли гаранта безопасности на Старом континенте.

Владимир Зеленский прямо из Мюнхена прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, откуда по давно утвержденному плану должен был отправиться в Саудовскую Аравию. Пикантность ситуации состоит в том, что именно в этой стране во вторник должны состояться первые с 2022 года переговоры между представителями России и США. Владимир Зеленский еще в Мюнхене заявил, что в ходе своего турне не собирается встречаться ни с россиянами, ни с американцами. Представителей европейских стран на эти переговоры тоже не приглашали.

На этой же неделе (конкретная дата пока не называлась, однако украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что это может произойти 20 февраля) в Киев приедет посланник президента США Кит Келлог. После общения с представителями украинской власти он, вероятно, будет готов предоставить Дональду Трампу свои наработки по поводу американской стратегии мирного урегулирования в Украине.

Наконец, в своей речи на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что созывает 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной агрессии России против Украины, некую встречу союзников Украины.

"Мы работаем над тем, чтобы 24 февраля… мы могли собраться вместе в Киеве вживую и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность. От Испании до Финляндии. От Великобритании до Польши. От Вашингтона до Токио. Эта встреча должна дать четкое видение наших следующих шагов относительно мира, гарантий безопасности и будущего нашей общей политики", - заявил он.

Список участников этого собрания, а также его повестку дня пока не обнародовали.