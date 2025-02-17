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Представители США, Украины и России прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров

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Саудовская Аравия
Саудовская Аравия. Иллюстративное фото: pexels.com

Представители США, Украины и России прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров для урегулирования ситуации в Украине. Некоторые СМИ пишут, что встреча пройдет без украинской делегации.

Как сообщает CNN, в воскресенье, 16 февраля, государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолтц вылетели в Саудовскую Аравию для участия в переговорах.

Чиновник из Саудовской Аравии сообщил телеканалу, что королевство не просто предоставляет площадку для переговоров, но и будет выступать в качестве посредника. Делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности страны.

РБК пишет, что с российской стороны в переговорах с США будут принимать участие помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

А министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook сообщила, что украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии.

"В ближайшие дни у нас будут десятки встреч для подготовки визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовимся к подписанию важных экономических соглашений со странами региона", - написала украинский министр.

Между тем The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече в Саудовской Аравии. Хотя ранее Трамп заявлял, что Зеленский примет участие в переговорах.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что главы Украины и РФ присоединятся к переговорам, когда будет достигнут какой-нибудь прогресс.

"Сейчас никакого процесса нет", – заявил Рубио.

По данным издания Axios, встреча чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине и подготовки к саммиту Трампа и Путина состоится во вторник, 18 февраля.

При этом издание пишет, что в российскую делегацию, по некоторым данным, входит и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об участии украинской делегации в переговорах в материале издания не говорится.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля глава США сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221218-predstaviteli-ssha-ukrainy-i-rossii-pribyli-v-saudovskuyu-araviyu-dlya-peregovorov/