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Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме объяснил, почему сначала поговорил с президентом РФ Путиным, и лишь после этого позвонил главе Украины Зеленскому, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Трамп заявил, что у него был "хороший разговор" и с Путиным, и с Зеленским, и ответил на критику о том, что ему следовало сначала поговорить с украинским лидером.

"Кто-то говорит, что я должен был сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю. Я имею в виду, что мы должны были выяснить, хочет ли Россия заключить сделку.

Я знаю, что Зеленский хочет заключить сделку, потому что он мне это сказал. Но теперь я знаю, что и Россия хочет заключить сделку", — пояснил глава США.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главами Украины и России. Так, Трамп заявил, что "имел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор" с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Трампа, в ходе разговора они "размышляли о великой истории наций" и о совместных действиях во Второй мировой войне.

"Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной.

(...) Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры", – заявил Трамп.

В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

К слову, ранее Зеленского спросили, как он отнесся к тому, что Трамп сначала поговорил с Путиным и лишь после этого позвонил главе Украины.

"Я не воспринимаю этот звонок (Трампа Путину - прим. ред.), что это был приоритет, что он сначала говорил с Россией. Хотя действительно, это не очень приятно в любом случае, потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы, и европейцы так реагируют, что прежде всего Украина, и ничего не может быть об Украине без Украины", - отметил Зеленский.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220711-tramp-obyasnil-pochemu-snachala-pozvonil-putinu-a-ne-zelenskomu/