"Это большая победа Путина — даже воевать не пришлось". Международные СМИ о разговоре Трампа с президентами России и Украины

Первый телефонный разговор президентов России и США, главной темой которого стало окончание войны с Украиной, большинство обозревателей западной прессы сочли успехом Владимира Путина.

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Он возвращается в мировую политику из изоляции, чтобы вести переговоры с Дональдом Трампом о судьбе Украины тет-а-тет, в то время как Брюссель и Киев могут почувствовать, что их исключили из процесса — так описывают итог первого контакта Путина и Трампа многие комментаторы. Но настоящие переговоры еще впереди — неочевидно, что Путину удастся добиться на них всего, чего он хочет.

Разговора двух президентов явно ждали в Москве. Путин заявил о готовности к контактам еще в день инаугурации Трампа 20 января, но звонок в результате состоялся больше чем три недели спустя.

Правда, за несколько дней до этого американская New York Post со ссылкой на слова самого Трампа сообщила, что разговор двух президентов уже состоялся, но не привела ни цитат, ни подробностей, а Кремль не стал тогда ни подтверждать, ни опровергать это сообщение.

Тогда информационный фон выглядел менее благоприятным для Москвы. К тому времени Трамп уже пообещал усадить Владимира Путина за стол переговоров, чтобы закончить «эту дурацкую войну», а если этого не случится, Россию ждут новые санкции и пошлины, сказал Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на это фактически согласием сесть за стол переговоров с Путиным, вопреки прямо запрещающему это его собственному указу. Но для начала переговоров Киеву нужны гарантии безопасности от Запада — в перспективе, членство в НАТО, а также размещение миротворцев на территории Украины, в том числе американских, сказал тогда Зеленский.

Но теперь контекст был иным. За несколько часов до того, как стало известно о разговоре Путина и Трампа, министр обороны США Пит Хегсет сделал в Брюсселе несколько заявлений, которые разбивали надежды Киева. Он, в частности, сказал (а Трамп поддержал его позднее), что Украине не стоит рассчитывать на вступление в НАТО, что желание Киева вернуться к границам 2014 года нереалистично и что ни при каком исходе переговоров США не отправят свой контингент в Украину.

В результате главная новость по итогам разговора — заявление Трампа, что он договорился с Путиным о начале подготовки переговоров об урегулировании «немедленно» — была отчасти перекрыта важной деталью: Киев, чьи условия отвергнуты, не будет участвовать в этих переговорах, как минимум пока. Первая встреча Трампа и Путина (по всей вероятности, в Саудовской Аравии) пройдет тет-а-тет, без Владимира Зеленского, сказал Трамп журналистам позднее.

Это означает отказ от принципа, которому была привержена администрация предыдущего президента США Джо Байдена: «Не обсуждать Украину без Украины», констатирует Le Monde.

«Президент-демократ [Байден] не хотел, чтобы соглашение было заключено за спиной жертвы, и отказался публично говорить о реалистичном окончании конфликта. Трамп жестко избавляется от этого коллективного подхода, враждебного по отношению к агрессору», — считает вашингтонский корреспондент французского издания Петр Смоляр.

Киев долгое время опасался, что новый президент США может предпочесть вести переговоры напрямую с Путиным, и теперь есть риск, что дальнейший процесс будет проходить под диктовку России, полагает журналист Le Monde.

«Путин долго ждал прямого контакта с Вашингтоном по вопросу будущего Украины, исходя из своей убежденности в том, что она находится в сфере влияния России, а Запад и НАТО лишь использовали ее, — отмечает Washington Post. — Состоявшийся в среду полуторачасовой звонок иллюстрирует укрепление альянса между Трампом и Путиным, и это наверняка обеспокоит Зеленского».

Разговор с Трампом — это конец изоляции Путина, полагает обозреватель польской Rzeczpospolita Енджей Белецкий: «Его считали военным преступником. Теперь он доказал, что является равноправным партнером самого важного мирового лидера».

New York Times прямо называет разговор «большой победой» президента России. «Телефонный звонок укрепил Путина в мысли, что определять судьбу Украины и решать другие важные вопросы должны Москва и Вашингтон, — пишет глава московского бюро издания Антон Трояновский. — Это явный знак того, что Путин, несмотря на катастрофические неудачи России в начале вторжения в Украину в начале 2022 года, все еще может выйти из войны с перекроенной картой Европы и усилившимся влиянием России».

«Украина в дерьме. Европа, кстати, тоже»

Такая конфигурация переговоров — Путин и Трамп, Россия и США — это проблема и для Украины, и для Европы, признает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Статья корреспондента издания в Вашингтоне Маджида Саттара озаглавлена «А какую роль играет Киев?»: по его мнению, эта роль в лучшем случае «неясна». Возможно, предполагает журналист, именно поэтому Владимир Зеленский по итогам своего телефонного разговора с Трампом (произошедшего после созвона с Кремлем) счел нужным подчеркнуть: Украина надеется, что «США достаточно сильны, чтобы оказать давление на Россию и Путина и принудить их к заключению мира вместе с нами, с нашими партнерами». «Что он, Зеленский, будет частью процесса», — подчеркивает журналист FAZ.

Именно такого сценария — что Америка «бросит» Украину и ее европейских партнеров, предпочтя договариваться напрямую с Путиным — больше всего опасался Зеленский, ссылается Economist на свое интервью с президентом Украины, которое было опубликовано днем ранее. Теперь состоявшийся в среду разговор Трампа с Путиным вызвал «страх и ужас» в Киеве и европейских столицах, пишет издание в статье, вышедшей в рубрике «Идя по их головам». При этом в Украине есть мнение, что это провал Европы в целом, отмечает Economist. «Я думаю, что все решится без Украины, — цитирует издание неназванного украинского чиновника. — Украина в дерьме. И Европа, кстати, тоже».

То, что Трамп решил договариваться напрямую с Путиным, означает провал политики Европы, в частности, Германии: такое мнение высказал в подкасте заместителя главного редактора немецкой Bild Пауля Ронцхаймера военный аналитик Карло Масала. У Европы не было стратегии ведения войны к выигрышу Киева, и теперь она осталась с пустыми руками, полагает он.

Европа, возможно, упустила свой шанс, так и не придя к согласию по вопросу участия в миротворческой миссии в Украине, рассуждает обозреватель Rzeczpospolita Енджей Белецкий. «[Президент Франции] Эммануэль Макрон уже давно предупреждал, что если объединенная Европа не согласует конкретный план своего участия в прекращении войны в Украине, начиная с миротворческой миссии, то она просто не будет учитываться в мирных переговорах, от которых будет зависеть ее собственная безопасность. Однако французскому президенту не удалось убедить практически никого в своей идее. В частности, Польша отказалась в нем участвовать. Это может быть исторической ошибкой», — пишет он.

Стал ли понятнее «план Трампа»

Будущее поддержки Украины со стороны США неясно, пишет Economist. Даже идея Зеленского дать США доступ к редкоземельным элементам в обмен на продолжение помощи — она вроде бы привлекла Трампа — пока не принята окончательно, отмечает издание.

Из того, что Трамп рассказал о содержании своего разговора с Путиным, сложно составить представление, что же он хочет получить от Кремля в рамках переговоров, отмечает Washington Post: «Они [президент США и администрация] дали понять, что Россия сможет сохранить как минимум часть захваченной украинской территории в обмен на прекращение войны. Они также говорят, что Украине нужны гарантии безопасности и что они ожидают, что Европа возьмется обеспечить большую их часть». Трамп уже не раз заявлял, что не будет раскрывать детали своего «плана», напоминает издание, вот и на этот раз он ограничился словами, что «мы достигли большого прогресса».

Отсутствие внятных условий от Трампа воспринимается скорее как плохой сигнал. По мнению Economist, сейчас Трамп «фактически начинает нормализацию отношений с Россией, не добиваясь ощутимых уступок» от Кремля.

И если Трамп, похоже, сосредоточен в первую очередь на прекращении боевых действий в Украине, то Путин, вероятно, хочет добиться от США «более комплексного соглашения, которое не позволит Украине вступить в НАТО, ограничит численность вооруженных сил Украины и сократит присутствие НАТО в Восточной и Центральной Европе», пишет New York Times, ссылаясь на мнение своих собеседников из числа аналитиков. Вряд ли Путин согласится прекратить боевые действия до того, как получит гарантии выполнения хотя бы части этих условий, обобщает их позицию издание.

Многие комментаторы при этом говорят, что не стоит воспринимать как данность, что Путин получит все желаемое, подчеркивает NYT: переговоры еще только готовятся.