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Зеленский: Путин со мной в принципе боится разговаривать

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Владимир Зеленский на пресс-конференции с Майей Санду
Владимир Зеленский. Фото: Tetiana Dzhafarova/AFP via Getty Images

Зеленский объявил о своей готовности к переговорам с российской стороной, но считает, что глава РФ боится с ним встречаться без своего окружения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве.

Призывы Москвы сначала отменить свой указ о запрете на переговоры с Путиным Зеленский назвал российским нарративом. Он расценил требования РФ отменить указ как желание найти "причины, чтобы не встречаться".

"Я готов к переговорам, если у нас будет понимание, чем закончится эта война для нас, нет никаких проблем. Проблема в том, что мне кажется, Путин со мной в принципе боится разговаривать. Не знаю, почему. Вроде бы взрослый человек, а боится с другим человеком остаться наедине без своей своры. Но, думаю, Трамп сможет заставить его закончить войну", - заявил Зеленский.

В Кремле пока не отреагировали на заявление украинского лидера.

Напомним, в конце января Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, отметив, что в противном случае Россию ждут новые санкции. А позже глава США поручил завершить войну в Украине за 100 дней.

В декабре прошлого года Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

А в январе глава США сообщал, что процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным уже начался.

Добавим, накануне агентство Boomberg сообщило, что на следующей неделе США представят свой план по урегулированию конфликта в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218656-zelenskiy-putin-so-mnoy-v-principe-boitsya-razgovarivat/