Илон Маск вслед за Дональдом Трампом ополчился на USAID. Что происходит с американским агентством гуманитарной помощи?

Гуманитарные работники, дипломаты и законодатели пытаются разобраться, что происходит с Агентством США по международному развитию (USAID). Его веб-сайт не работает, некоторые чиновники потеряли доступ к электронной почте и отправлены в отпуск. В Вашингтоне циркулируют слухи, что агентство поглотит Госдепартамент, который пока их не комментирует. В воскресенье вечером Трамп заявил журналистам, что USAID "управляется кучкой радикальных сумасшедших, и мы их убираем... а потом примем решение".

USAID — это независимое агентство с собственным бюджетом, отвечающее за управление американскими программами внешней помощи и развития. В его штате работает около 10 тысяч человек по всему миру. Бывший президент Джо Байден ввел главу агентства USAID в Совет национальной безопасности.

Агентство было создано в 1961 году при администрации президента Джона Ф. Кеннеди и стало гуманитарным подразделением правительства США. Ежегодно оно выделяет миллиарды долларов на борьбу с бедностью, лечение болезней, ликвидацию последствий голода и стихийных бедствий. Кроме того, USAID содействует построению демократии и развитию общества, поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.

С приходом к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США, заявив, что его администрация пересмотрит расходы, чтобы убедиться, что деньги распределяются в соответствии с его внешней политикой "Америка превыше всего".

Как развивалась ситуация

На минувшей неделе несколько десятков сотрудников USAID, профессиональных бюрократов, не связанных с политическими партиями, были отправлены в административные отпуска и лишились доступа к своей электронной почте. Всего их уже около 100 человек.

В субботу директор службы безопасности USAID Джон Вурхиз и его заместитель были отправлены в отпуск после того, как они отказались разрешить чиновникам из Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, получить доступ к системам агентства, включая секретную информацию. По данным Reuters, они попытались не пустить сотрудников DOGE в закрытые части здания.

Сотрудникам службы безопасности пригрозили уголовным преследованием, и людям Маска был разрешен доступ в несколько защищенных помещений, включая офис безопасности и исполнительный секретариат агентства.

По данным источников Reuters, нет никаких сведений о том, какую информацию сотрудники DOGE смогли получить в этих помещениях, но в офисах, куда они попали, хранились секретные файлы и личная информация об американцах, работающих в USAID. По словам представителя DOGE Кэти Миллер, у всех сотрудников департамента, находившихся в офисе USAID, был соответствующий допуск к секретным документам – проще говоря, секретная информация не попала в чужие руки.

Как отмечает New York Times, возглавляемый Маском новый Департамент эффективности правительства США — это не министерство, а скорее целевая группа, которая, тем не менее, получила необычные полномочия. Подписанный Трампом указ дает ее сотрудникам неограниченный доступ к правительственным учреждениям. Но теоретически, чтобы получить доступ к секретным материалам, сотрудники все равно должны получить соответствующие разрешения.

Издание также сообщает, что в ночь на понедельник сотрудники агентства в Вашингтоне получили электронное письмо, в котором им предлагалось в понедельник работать из дома, а не приходить в штаб-квартиру. Это необычно, потому что офисы агентства в будние дни обычно открыты. Письмо было отправлено Гэвином Клигером с сервера агентства, хотя, как сообщается, Клигер — молодой инженер, входящий DOGE.

По некоторым данным, сотрудникам USAID сообщили о грядущих значительных сокращениях, запретив говорить об этом с прессой.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Мэтт Хопсон, только что назначенный администрацией Трампа на пост главы USAID, подал в отставку.

Илон Маск в сообщении в соцсети Х в ночь на понедельник заявил, что беседовал с Трампом о закрытии агентства, и что тот с ним согласился.

"Ничего из этого не могло быть сделано без полной поддержки президента", — сказал Маск в беседе на X Spaces, разделе соцсети, предназначенном для прямого голосового общения. — Я подробно обсудил это с ним, и он согласился с тем, что мы должны его закрыть. Я хочу внести ясность. Я действительно несколько раз переспрашивал его. Я спросил: "Вы уверены?" — "Да". Так что мы его закрываем".

В беседе в X Spaces Маск вообще был щедр на эпитеты: он назвал USAID "невероятно политически пристрастным" и сказал, что оно поддерживает "радикально левые цели по всему миру, включая антиамериканские вещи". По его словам, спасти USAID невозможно: "Это не червивое яблоко, это клубок червей".

Позже, отвечая на сообщения CNN, первой сообщившей об очередном витке скандала, Маск написал в Х, что USAID "пора умереть".

Стивен Миллер, занимающий пост заместителя главы администрации по вопросам политики в Белом доме, также раскритиковал USAID, обвинив его сотрудников в том, что они в подавляющем большинстве сторонники Демократической партии.

Что теперь будет

Включение USAID в состав госдепартамента может означать сокращение средств, выделяемых на давно существующие программы развития и помощи США, отмечает Financial Times. Это приведет к сокращению американских расходов, но может нанести удар по гуманитарной составляющей американской внешней политики, а образовавшуюся пустоту может быстро заполнить Китай.

Среди программ, которые могут быть ликвидированы — полевые госпитали в лагерях беженцев в Таиланде, разминирование в зонах боевых действий и лекарства для лечения миллионов людей, страдающих от таких заболеваний, как ВИЧ.

Представители гуманитарных организаций утверждают, что Государственный департамент не сможет взять на себя управление огромным количеством проектов USAID в области развития и поддерживать их.

USAID предоставляет продовольственную и другую помощь по всему миру. Фото: Future Publishing/Getty Images

У Госдепартамента "нет потенциала, опыта, подготовки для выполнения подобной работы. Это совершенно отдельное направление деятельности, которое осуществляется на местах", — сказал бывший высокопоставленный сотрудник USAID.

По словам бывшего сотрудника USAID, попросившего об анонимности, агентство обладает уникальным опытом работы на местах. "Способность работать таким образом, эта культура — а это именно культура, я думаю, — теряется. А вместе с ней, я думаю, мы теряем огромный, невероятно ценный инструмент внешней политики США", — сказал он в разговоре с CNN.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Брайан Маст заявил в воскресенье, что он поддерживает идею перевода USAID в ведение Госдепартамента и что необходимо "больше командования и контроля".

"Похоже, эта администрация проверяет, что ей может сойти с рук в плане односторонних действий по изменению функций и сферы деятельности правительства США, пытаясь делать то, что Конгресс не разрешал, на что Конгресс не выделял ассигнований и по сути, запретил им это делать в некоторых законах", — цитирует FT Тесс Бриджмен, бывшую сотрудницу офиса юридического советника госдепартамента и Совета национальной безопасности в администрации Обамы.

Демократы в Конгрессе заявили, что решения Трампа нарушают законы США о создании USAID и его финансировании как отдельного агентства. Два старших помощника демократов в Сенате сообщили, что законодатели и сотрудники встречались в воскресенье и встретятся в понедельник, чтобы рассмотреть дальнейшие шаги, включая перспективу судебного разбирательства.

Члены сенатского комитета по международным отношениям от Демократической партии в воскресенье направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, требуя объяснений по поводу инцидента с USAID.

Само агентство пока никак не комментирует ситуацию.