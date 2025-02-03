Власти Украины отвергли призыв США провести выборы президента

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин выступил против призыва спецпредставителя США Кита Келлога провести выборы в Украине до конца года.

Ранее в СМИ появились отрывки интервью Келлога, где тот призвал провести парламентские и президентские выборы в Украине до конца 2025 года.

Литвин на своей странице в соцсети Х прокомментировал высказывания Келлога. Он отметил, что интервью еще не вышло полностью, опубликованы лишь несколько цитат, поэтому сложно полностью оценить позицию спецпредставителя США.

"Но если его план – это только прекращение огня и выборы, то это провальный план – Путина не запугать только этими двумя вещами. Москва продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, находить новые способы обхода санкций и зарабатывать деньги на нефти.

И очевидно, что все это оружие создается не для того, чтобы уважать демократических соседей. Военный союз России с Северной Кореей явно не связан с уважением к прекращению огня", – написал Литвин.

Он добавил, что Украина хотела бы увидеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров.

"Но мы помним, что президент Трамп на своих встречах с президентом Зеленским глубоко и мудро говорил о ситуации и о том, что на самом деле может оказать давление на Путина. Вот почему важно быстро перейти к реальной работе между командами над конкретным планом по прекращению войны и обеспечению прочного мира", – заявил Литвин.

Как уточняет DW, очередные выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года. Верховная рада не стала объявлять их, так как в стране военное положение.

Конституция Украины прямо не запрещает проводить президентские выборы во время военного положения – в отличие от выборов в Верховную раду. Однако такой запрет установлен на уровне закона "О правовом режиме военного положения".

Напомним, еще в ноябре 2023-го распространилась информация о том, что Зеленский собирается в скором времени утвердить дату президентских выборов в Украине. Позже слух опроверг сам украинский лидер – он отметил, что проведение выборов пока не актуально: сейчас, с его слов, украинцам стоит думать о защите государства и "не распадаться" на споры.

В ЦИК страны также отметили, что, согласно действующему законодательству Украины, какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся.

При этом в мае президент РФ Владимир Путин поставил под сомнение легитимность нахождения Зеленского у власти. Он заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".

Добавим, что последние президентские выборы прошли в Украине в апреле 2019 года – тогда Зеленский набрал в три раза больше голосов, чем предыдущий президент Петр Порошенко, и одержал победу.

На официальном сайте президента Украины говорится, что глава государства избирается гражданами на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на 5 лет.