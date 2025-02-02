ВСУ заявили, что российская бомба попала по интернату в Судже. Москва обвинила в ударе Украину и возбудила дело против полковника ВСУ

Следственный комитет России возбудил дело против командира ракетной бригады ВСУ в связи с ударом по интернату в Судже. Российские следователи заявили, что подозревают командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпуши в том, что он отдал приказ о ракетном ударе по интернату в Судже, который использовался как укрытие.

СКР утверждает, что 1 февраля Карпуша отдал «незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интернат, расположенной в городе Суджа Курской области, где находились мирные жители».

Против него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека).

В результате удара по зданию школы-интерната есть погибшие и раненые, говорится в сообщении СКР, но их число не уточняется.

Российское Минобороны сообщало, что удар по интернату в Судже был нанесен ракетами, якобы выпущенными из Сумской области.

Украины заявила, что удар по школе-интернату в Судже был нанесен российской авиацией. По данным украинского военного командования, десятки людей, среди которых много пожилых и обездвиженных, оказались под завалами, после того как в здание школы-интерната в оккупированном городе Суджа в российской Курской области попала российская авиабомба. Позже оно же сообщило, что известно о четырех погибших.

Как сообщил Генштаб ВСУ, по состоянию на 22:00 (20:00 по Гринвичу) работы по разбору завалов продолжаются, оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, у которых состояние удовлетворительное, четверо в тяжелом состоянии и еще четверо погибли.

Первым об ударе по этому зданию в Судже рассказал пресс-офицер временной комендатуры ВСУ в оккупированной части российской Курской области Алексей Дмитрашковский. «Сегодня, 1 февраля 2025 года в 17:54 Вооруженные силы Российской Федерации таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказалось под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство пожилых людей и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы», — сказал Дмитрашковский в .

Воздушные силы ВСУ позже привели иные данные о количестве людей, находившихся в здании в момент попадания бомбы: 86 гражданских лиц городского населения и четверо украинских полицейских.

Отдельное заявление сделал Генеральный штаб ВСУ. Из него следовало, что в здании находились не только старики, но также женщины и дети, что они готовились к эвакуации и что российской стороне об их нахождении в этом месте было известно. Также Генштаб заявил, что удар был нанесен управляемой авиабомбой. Пост сопровождался видео, подтвердить подлинность которого невозможно.

Многие СМИ, действующие за пределами России, также обратили внимание на пост в телеграм-канале Владимира Синельникова, называющего себя курским активистом. Он ссылается на неназванный источник на месте событий и также пишет об авиабомбе. Время, когда это, по его словам, случилось, в точности совпадает со временем, названным Дмитрашковским – 17:54 по местному времени. Генштаб ВСУ называет время 16:54; если это по Киеву, то время также совпадает.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский через несколько часов разместил в соцсетях видео, на котором можно рассмотреть в темноте человека на носилках и в инвалидной коляске. Частично видео совпадает с тем, что постил Генеральный штаб.

«Так Россия ведет войну — Суджа, Курская область, российская территория, школа-интернат с гражданскими лицами, готовящимися к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание, хотя там находились десятки мирных жителей», — написал Зеленский по-английски и по-украински.

«Так Россия вела войну против Чечни десятки лет назад. Так же они убивали сирийцев. Российские бомбы так же разрушают украинские дома. И даже против собственного населения российская армия использует похожую тактику», — добавил он.

Как следует из данных картографических сервисов, в Судже действительно была школа-интернат.

Реакция с российской стороны сначала ограничивалась провоенными каналами и пропагандистскими СМИ, которые писали, что указанное время якобы совпадает с сообщениями о ракетной опасности в Курской области и о пусках ракет из соседней Сумской области Украины.

Затем эта же версия была изложена в заявлении Министерства обороны РФ. В нем говорилось, не приводя доказательств, что «1 февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны».

Украинская комендатура в Судже и ранее сообщала, что российское мирное население этой территории подвергается ударам российских войск и нередко гибнет. Так, еще 18 сентября, спустя несколько недель после начала украинского наступления в Курской области, в интервью агентству AFP Дмитрашковский говорил, что от российских обстрелов на тот момент погибло 23 российских гражданских лица с конца августа.