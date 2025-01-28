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Топит центральную часть: на три месяца раньше начались паводки в России (фото, видео)

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Паводки в России
Паводки в России. Кадр из видео: t.me/mash

В центральной части России начались паводки. В зоне риска Тюменская, Омская и Курганская области. Паводки начались в стране из-за оттепели, какой не было в России, по данным экспертов, 111 лет.

По данным Telegram-канала Mash, мощные паводки начались в Центральной России. Из-за оттепели, какой не было 111 лет.

Сообщается, что в Брянске река Десна затопила часть набережной, в Рязани Ока залила пристань "Лесопарк", в Твери река Валдайка снесла мост в Бологовском районе, а в Воронеже из-за половодья закрыли мост через Дон.

Набережная в городе Брянск
Набережная в городе Брянск. Фото: newsbryansk.ru

Отмечается, что реки вышли из берегов на три месяца раньше обычного. И по данным синоптиков, что всему виной - теплая погода и декабрьские снегопады.

Сейчас, по данным канала, в зоне риска Курганская, Тюменская области и часть Омской.

По данным "Российской газеты", схожая ситуация также в Рязани, где разлив Оки затопил пристань в лесопарке. Лед на реке сошел в середине января - в Рязани устойчиво держится плюсовая температура.

А в Воронеже, по данным издания, начавшийся на два месяца раньше срока ледоход на Дону сдвинул понтонный мост, соединяющий микрорайон Шилово и село Новогремяченское.

Рухнувший мост в Воронежской области
Рухнувший мост в Воронежской области. Фото: t.me/prokuraturatverskoioblasti

Мост сдвинулся на пару метров, движение по нему происходит по одной полосе. Переправу вернут на место после прохождения льда.

Между тем недавно в казахстанском МЧС высказались о том, как в стране готовятся к паводкам.

"В любом случае, мы готовимся к худшему сценарию событий, то есть прорабатываем и на учениях наиболее худший сценарий. От этого и исходим", - отметил тогда сотрудник МЧС Магомет Ахриев.

Напомним, весной 2024 года в Казахстане случились паводки. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

Правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

Позже стало известно, что 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям, пострадавшим от паводков.

В конце прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков.

Все о паводках в Казахстане в прошлом году подробнее можно почитать тут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215994-topit-centralnuyu-chast-na-tri-mesyaca-ranshe-nachalis-pavodki-v-rossii-video/