Самолет загорелся в аэропорту Пусана (видео)

В аэропорту южнокорейского города Пусан загорелся самолет Air Busan, экстренно эвакуированы пассажиры воздушного судна, передает NUR.KZ со ссылкой на "Ренхап".

Как сообщает издание, самолет загорелся в аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан, всех пассажиров удалось оперативно эвакуировать. Никто не пострадал.

"28 января около 22:30 (18:30 по Астане - прим.ред.) в аэропорту Кимхэ у самолета Air Busan, направлявшегося в Гонконг, загорелась хвостовая часть. В связи с этим свыше 170 пассажиров судна экстренно его покинули. Жертв, как сообщается, удалось избежать", - пишет агентство.

Как уточнили представители экстренных служб, на борту загоревшегося самолета находились 169 пассажиров и семь членов экипажа. Все 176 человек, предположительно, успешно эвакуировались. Однако при эвакуации двое человек получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает, пишет издание.

Причины возгорания пока не известны. Известно лишь, что пожар возник в хвостовой части Airbus 321, который уже готовился ко взлету.

Напомним, в декабре в Южной Корее Boeing 737 потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан 29 декабря утром. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.

По предварительным данным властей, причиной неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, погибли в авиакатастрофе.

Позже генеральный директор авиакомпании выступил с официальным обращением и принес свои извинения.

По предварительным данным, найдены тела всех 179 погибших при крушении самолета в Южной Корее.

Сообщалось также, что расследование крупнейшей авиакатастрофы в истории Южной Кореи, в результате которой погибли 179 человек, сосредоточится на возможном столкновении самолета с птицами и отказе шасси.

Позже мы также писали, что эксперты высказались о крушении самолета авиакомпании Jeju Air. По их мнению, к трагедии привело фатальное сочетание ряда факторов.