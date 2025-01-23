"Китай сможет помочь нам": Трамп заявил о разговоре с Цзиньпином по ситуации в Украине

Дональд Трамп во время своего выступления в Давосе заявил, что говорил с председателем КНР Си Цзиньпином об урегулировании войны в Украины, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что США для урегулирования войны в Украине будут работать с Китаем. По словам президента США, он уже говорил об этом с председателем КНР Си Цзиньпином.

“Надеюсь, Китай сможет помочь нам остановить войну между Россией и Украиной. У них есть большая власть над этой ситуацией, и мы будем работать с ними. Я упомянул об этом во время телефонного разговора с президентом Си Цзиньпином, и, надеюсь, мы сможем работать вместе и остановить это", - сказал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил в четверг, что торговля между США и Китаем должна быть "справедливой", и что у него "прекрасные" отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Он добавил, что торговля между двуя странами нуждается в восстановлении баланса.

Напомним, сегодня в Давосе Трамп также заявил, что хочет добиться снижения цен на нефть для окончания войны в Украине.

Отметим, в 2023 году Дональд Трамп назвал лидера КНР Си Цзиньпина лучшим в своем роде, а также высказался о нем как об умнейшем человеке.

А в ноябре прошлого года Дональд Трамп заявил, что в первый же день своего президентства введет новые тарифы для товаров из Китая, Мексики и Канады, чтобы заставить их пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков в США.

При этом, он пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, однако председатель КНР отклонил приглашение.

Напомним, накануне Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, отметив, что в противном случае Россию ждут новые санкции. Сегодня в Кремле ответили на угрозы Трампа.

Также стало известно, что Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней.