CBS News: Си Цзиньпин отклонил приглашение Трампа на его инаугурацию
Опубликовано:
Председатель КНР Си Цзиньпин не посетит инаугурацию Дональда Трампа в США. Ожидается, что вместо него там будут представлены посол и его супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.
По данным телеканала CBS News, председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон в следующем месяце в качестве гостя на инаугурации Дональда Трампа. Об этом телеканалу сообщили сразу несколько источников.
Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга. Источники сообщили CBS News, что к ним могут присоединиться и другие должностные лица из Пекина.
При этом в посольстве Китая в Вашингтоне отказались от комментариев.
Напомним, накануне телеканал также сообщил, что Дональд Трамп пригласил лидера КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится в следующем месяце.
До этого, сразу после выборов, где победу одержал Трамп, Си Цзиньпин поздравил его с победой в телефонном разговоре.
Отметим, что в ноябре текущего года, как писала Русская служба Би-би-си, председатель КНР Си Цзиньпин встречался с пока еще действующим президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Перу, чтобы подвести итог отношений двух стран за четыре года президентского срока Байдена.
Добавим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199740-cbs-news-si-czinpin-otklonil-priglashenie-trampa-na-ego-inauguraciyu/