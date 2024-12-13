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CBS News: Си Цзиньпин отклонил приглашение Трампа на его инаугурацию

Опубликовано:

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин. Фото: Акорда

Председатель КНР Си Цзиньпин не посетит инаугурацию Дональда Трампа в США. Ожидается, что вместо него там будут представлены посол и его супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

По данным телеканала CBS News, председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон в следующем месяце в качестве гостя на инаугурации Дональда Трампа. Об этом телеканалу сообщили сразу несколько источников.

Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга. Источники сообщили CBS News, что к ним могут присоединиться и другие должностные лица из Пекина.

При этом в посольстве Китая в Вашингтоне отказались от комментариев.

Напомним, накануне телеканал также сообщил, что Дональд Трамп пригласил лидера КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится в следующем месяце.

До этого, сразу после выборов, где победу одержал Трамп, Си Цзиньпин поздравил его с победой в телефонном разговоре.

Отметим, что в ноябре текущего года, как писала Русская служба Би-би-си, председатель КНР Си Цзиньпин встречался с пока еще действующим президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Перу, чтобы подвести итог отношений двух стран за четыре года президентского срока Байдена.

Добавим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199740-cbs-news-si-czinpin-otklonil-priglashenie-trampa-na-ego-inauguraciyu/

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