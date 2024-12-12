CBS News: Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию

Будущий президент США Дональд Трамп пригласил лидера КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится в следующем месяце, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

Об этом телеканалу сообщили многочисленные источники. Тем временем неназванные официальные лица говорят, что на церемонии инаугурации президента США 20 января будут присутствовать и другие иностранные высокопоставленные лица.

Как утверждают источники, Трамп пригласил китайского лидера еще в начале ноября. Неизвестно, ответил ли Си Цзиньпин согласием.

Также сообщается, что приглашение на инаугурацию получил президент Венгрии Виктор Орбан.

Стоит отметить, что на церемонию передачи власти обычно приглашают лишь послов и других дипломатов. По данным Госдепартамента США, с 1874 года на инаугурации никогда еще не присутствовал какой-либо иностранный лидер.

Инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Трамп станет 47-м главой государства.

Напомним, что Си Цзиньпин поздравлял Трампа с победой на выборах.

Недавно избранный президент США пригрозил стопроцентными пошлинами на товары из стран БРИКС из-за планов по созданию валюты-альтернативы доллару. Он заявил, что Штаты больше не будут "стоять и наблюдать" за тем, как страны БРИКС "пытаются отойти" от американской валюты. В неформальную группу входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее Трамп называл Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына умнейшими людьми.