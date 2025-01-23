Члена ОПГ Кольбаева задержали в Кыргызстане за призывы к массовым беспорядкам

Сегодня, 23 января, в Кыргызстане по подозрению в призывах к массовым беспорядкам задержан член ОПГ по прозвищу Огуз, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Информацию о задержании подозреваемого изданию сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

Спецслужбы задержали 36-летнего Б. Э. Б., состоящего на учете МВД как активный член ОПГ Камчи Кольбаева. Ранее он был осужден за похищение человека и незаконное изготовление наркотиков.

"Установлено, что задержанный Б. Э. Б. в социальных сетях под фейковыми аккаунтами систематически опубликовывал посты с призывами к массовым беспорядкам, вынашивая намерения отомстить за ликвидацию К. Асанбека", — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Массовые беспорядки" УК КР. Задержанный Б. Э. Б. водворен в СИЗО. Следствие продолжается.

Напомним, несколько дней назад председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев впервые рассказал, почему принял решение о ликвидации вора в законе Камчи Кольбаева.

Сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров объяснил слова главы ГКНБ КР о произошедшем тогда, отметив, сотрудники не выходили за рамки предоставленных им полномочий и законов.

Гибель Камчи Кольбаева

В начале октября 2023 года в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

"Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", – сообщали правоохранители.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ. Кроме того, члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Позже в ГКНБ сообщили, что активы убитого Кольбаева будут искать в Казахстане и других странах, а предварительная их стоимость равна примерно 1 млрд долларов. Информацию о возможных активах криминального авторитета в нашей стране прокомментировал глава Минфина. По его словам, соответствующих запросов пока не поступало.

О гибели Камчи Кольбаева высказывался и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, он узнал об этом из интернета. За связь с криминальным авторитетом были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана.

Позже сообщалось, что в собственность Кыргызстана было передано более 700 квартир и 350 машин Камчи Кольбаева.