Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Члена ОПГ Кольбаева задержали в Кыргызстане за призывы к массовым беспорядкам

Опубликовано:

Новый флаг Кыргызстана на фоне города
Флаг Кыргызстана. Иллюстративное фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / Getty Images

Сегодня, 23 января, в Кыргызстане по подозрению в призывах к массовым беспорядкам задержан член ОПГ по прозвищу Огуз, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Информацию о задержании подозреваемого изданию сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР. 

Спецслужбы задержали 36-летнего Б. Э. Б., состоящего на учете МВД как активный член ОПГ Камчи Кольбаева. Ранее он был осужден за похищение человека и незаконное изготовление наркотиков.

"Установлено, что задержанный Б. Э. Б. в социальных сетях под фейковыми аккаунтами систематически опубликовывал посты с призывами к массовым беспорядкам, вынашивая намерения отомстить за ликвидацию К. Асанбека", — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Массовые беспорядки" УК КР. Задержанный Б. Э. Б. водворен в СИЗО. Следствие продолжается.

Напомним, несколько дней назад председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев впервые рассказал, почему принял решение о ликвидации вора в законе Камчи Кольбаева.

Сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров объяснил слова главы ГКНБ КР о произошедшем тогда, отметив, сотрудники не выходили за рамки предоставленных им полномочий и законов.

Гибель Камчи Кольбаева

В начале октября 2023 года в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

"Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", – сообщали правоохранители.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ. Кроме того, члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Позже в ГКНБ сообщили, что активы убитого Кольбаева будут искать в Казахстане и других странах, а предварительная их стоимость равна примерно 1 млрд долларов. Информацию о возможных активах криминального авторитета в нашей стране прокомментировал глава Минфина. По его словам, соответствующих запросов пока не поступало.

О гибели Камчи Кольбаева высказывался и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, он узнал об этом из интернета. За связь с криминальным авторитетом были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана.

Позже сообщалось, что в собственность Кыргызстана было передано более 700 квартир и 350 машин Камчи Кольбаева.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214581-chlena-opg-kolbaeva-zaderzhali-v-kyrgyzstane-za-prizyvy-k-massovym-besporyadkam/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie