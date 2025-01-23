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Ликвидация Кольбаева в Кыргызстане: слова главы ГКНБ объяснил Садыр Жапаров

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Председатель ГКНБ КР недавно рассказал о ликвидации вора в законе Кольбаева. Действия ведомства прокомментировал президент Кыргызастана Садыр Жапаров, передает NUR.KZ со ссылкой на "Кабар".

Напомним, несколько дней назад председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев впервые рассказал, почему принял решение о ликвидации вора в законе Камчи Кольбаева.

"Мне пришлось принять решение о ликвидации Камчи Кольбаева во благо государства", — заявил глава ГКНБ Кыргызстана.

По его словам, организованные преступные группы в Кыргызстане функционировали по принципу параллельного государства, имея собственную иерархию и сеть влияния по всей стране. В результате масштабной операции ГКНБ Кыргызстана были устранены главные фигуранты криминального мира, их сообщники и члены ОПГ, в доход государства возвращены миллиарды долларов, изъятые у криминальных структур.

Сегодня, 23 января, в интервью президенту Кыргызстана Садыру Жапарову задали вопрос, была ли у него информация об этой операции, о том, как все происходило.

Садыр Жапаров в своем ответе отметил, что Камчыбек Ташиев, комментируя ликвидацию Кольбаева, говорил на русском языке.

"Поскольку русский не является его родным языком, он выразился недостаточно точно.

Как только поступила информация, я позвонил тогдашнему Генеральному прокурору и сказал: "Срочно выезжайте на место происшествия, тщательно осмотрите и оперативно предоставьте мне информацию".

Он отправился на место происшествия вместе с военным прокурором и соответствующими сотрудниками. Они сообщили: "Когда пытались задержать Камчы Кольбаева, с его стороны было оказано вооруженное сопротивление. Сотрудники спецслужб были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы защитить свои жизни, в результате чего подозреваемый погиб".

Другими словами, сотрудники не выходили за рамки предоставленных им полномочий и законов, отметил Садыр Жапаров.

"Существует закон и инструкция по борьбе с преступностью. Эти законы и были применены, и исполняются без какого-либо приказа. Камчыбек Кыдыршаевич, говоря об этом на русском языке, не смог полностью донести мысль.

Этот закон применяется во всех странах. Это – мировая практика. Если подозреваемые в преступлении оказывают вооруженное сопротивление, мы не можем подвергать риску жизни наших военных, которые борются с преступностью. Поэтому здесь не может быть разногласий", - подчеркнул президент Кыргызстана.

Гибель Камчи Кольбаева

В начале октября 2023 года в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

"Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", – сообщали правоохранители.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ. Кроме того, члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Позже в ГКНБ сообщили, что активы убитого Кольбаева будут искать в Казахстане и других странах, а предварительная их стоимость равна примерно 1 млрд долларов. Информацию о возможных активах криминального авторитета в нашей стране прокомментировал глава Минфина. По его словам, соответствующих запросов пока не поступало.

О гибели Камчи Кольбаева высказывался и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, он узнал об этом из интернета. За связь с криминальным авторитетом были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана.

Позже сообщалось, что в собственность Кыргызстана было передано более 700 квартир и 350 машин Камчи Кольбаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214461-likvidaciya-kolbaeva-v-kyrgyzstane-slova-glavy-gknb-obyasnil-sadyr-zhaparov/

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