Глава Минфина высказался об активах Камчи Кольбаева

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах кабмина высказался о казахстанских активах кыргызского вора в законе Камчи Кольбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это относительно свежая информация, поэтому пока запросов не поступало", — заявил Ерулан Жамаубаев.

По его словам, аналогичная работа проводится и в Казахстане.

"Вчера состоялось первое заседание комиссии по возврату капиталов. В ближайшее время состоится второе заседание, будет объявлено о результатах работы данной комиссии.

Что касается кыргызских коллег, пока каких-либо запросов со стороны кыргызских коллег не поступало. Может быть, они есть по линии правоохранительных структур. Но это мне неизвестно", — добавил глава Минфина.

Высказался он и об условиях возврата, в случае если у Кольбаева в Казахстане выявят квартиры, предприятия или другие активы.

"Если речь идет о преступных деяниях, то, естественно, нужно будет давать определенную юридическую оценку. Сейчас сложно сказать, есть ли вообще имущество, или деньги в Казахстане, принадлежащие данному лицу.

Еще раз говорю, информация достаточно свежая. Поэтому будем смотреть по мере поступления с их стороны запросов", — резюмировал Жамаубаев.

Напомним, 4 октября стало известно, что сотрудники ГКНБ Кыргызстана пытались задержать криминального авторитета Камчи Кольбаева. При попытке вооруженного сопротивления он был убит.

Вскоре после этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ.

После смерти Кольбаева члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

На этой неделе в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана подсчитали предварительную стоимость всех активов убитого в ходе задержания криминального авторитета Камчи Кольбаева. Было заявлено, что активы убитого будут искать и в других странах, в том числе в Казахстане.