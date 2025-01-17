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Эзотерика

"Ради государства": глава КНБ Кыргызстана объяснил, почему убили вора в законе Кольбаева

Опубликовано:

Камчи Кольбаев
Камчи Кольбаев. Фото: t.me/news24kg

Председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев впервые рассказал, почему принял решение о ликвидации вора в законе Камчи Кольбаева.

Как сообщает 24.kg, соответствующее признание Ташиев сделал на встрече  с заместителями министра образования и науки, ректорами вузов, директорами профессиональных лицеев и колледжей и обсудил с ними проблему коррупции в образовательной сфере.

Видеоролик со встречи разместил на своей странице в Facebook один из сторонников Ташиева Откурбек Рахманов.

"Мне пришлось принять решение о ликвидации Камчи Кольбаева во благо государства", — заявил глава ГКНБ Кыргызстана.

По его словам, организованные преступные группы в Кыргызстане функционировали по принципу параллельного государства, имея собственную иерархию и сеть влияния по всей стране.

"Вот преступность была такая, что вор в законе, смотрящий по всей республике, захватил власть. У них была такая же система, как у государства. У них был президент – вор в законе. Остальные по областям, районам, городам – смотрящие и положенцы собирали деньги у предпринимателей и у других... Такая мощная структура была у них. Нам пришлось принять вынужденные меры.

Я вам больше скажу, что мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? И мы ликвидировали членов, сообщников ради государства. Сегодня страна освободилась. Сегодня нет оргпреступности", – сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что в результате масштабной операции устранены главные фигуранты криминального мира, их сообщники и члены ОПГ. Кыргызстан, по его словам, стал единственной республикой в Центральной Азии, где больше нет организованной преступности.

Помимо этого, по словам Ташиева, в доход государства возвращены миллиарды долларов, изъятые у криминальных структур.

"Мы у них миллиарды долларов отняли. У них ничего не осталось и не будет. Они уже не бизнесмены-бандиты, они теперь станут карманниками на улицах или будут свою оставшуюся жизнь проводить в тюрьмах", – заключил Ташиев.

Гибель Камчи Кольбаева

В начале октября 2023 года в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

"Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", – сообщали правоохранители.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ. Кроме того, члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Позже в ГКНБ сообщили, что активы убитого Кольбаева будут искать в Казахстане и других странах, а предварительная их стоимость равна примерно 1 млрд долларов. Информацию о возможных активах криминального авторитета в нашей стране прокомментировал глава Минфина. По его словам, соответствующих запросов пока не поступало.

О гибели Камчи Кольбаева высказывался и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, он узнал об этом из интернета. За связь с криминальным авторитетом были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана.

Позже сообщалось, что в собственность Кыргызстана было передано более 700 квартир и 350 машин Камчи Кольбаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212470-radi-gosudarstva-glava-knb-kyrgyzstana-obyasnil-pochemu-likvidirovali-vora-v-zakone-kolbaeva/

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