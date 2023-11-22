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30 лет независимости Казахстана

Более 700 квартир и 350 машин Камчи Кольбаева передали в собственность Кыргызстана

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Камчи Кольбаев
Камчи Кольбаев. Фото: t.me/news24kg

В госсобственность Кыргызстана передали имущество ликвидированного в начале октября криминального авторитета Камчи Кольбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

По данным издания, с начала 2023 года в государственную собственность Кыргызстана добровольно передали 720 незавершенных квартир, которые ранее принадлежали ликвидированному вору в законе Камчи Кольбаеву.

Об этом сообщил первый заместитель директора Госагентства по управлению государственным имуществом КР Медер Машиев.

При этом также государству перешли 38 единиц недвижимого имущества – это здания и земельные участки, – 15 акций и долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов, а также 356 автотранспортных средств.

"Это конфискованные, добровольно переданные и полученные от международных организаций по завершению проектов транспортные средства", – заявил Машиев.

Ликвидация Камчи Кольбаева

При этом напомним, что в начале октября в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

"Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", – сообщали правоохранители.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ.

"Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Если кто собирается создать новых воров, новых лидеров, то их мы будем жестко наказывать", – заявил он.

После смерти Кольбаева члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Позже в ГКНБ сообщили, что активы убитого Кольбаева будут искать в Казахстане и других странах, а предварительная их стоимость равна примерно 1 млрд долларов. Информацию о возможных активах криминального авторитета в нашей стране прокомментировал глава Минфина. По его словам, соответствующих запросов пока не поступало.

Кроме того, о гибели Камчи Кольбаева высказывался и глава Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, он узнал об этом из интернета.

"За дело в оперативном порядке взялась военная прокуратура, чтобы дать оценку законности спецоперации. Расследование еще проводится. Дождемся результатов", – заявлял он.

Также за связь с Кольбаевым были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047125-bolee-700-kvartir-i-350-mashin-kamchi-kolbaeva-peredali-v-sobstvennost-kyrgyzstana/

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