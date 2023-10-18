Несколько десятков кыргызских таможенников уволили за связь с Камчи Кольбаевым

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана сообщил об увольнении полусотни сотрудников таможенной службы за связи с ликвидированным вором в законе Камчи Кольбаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Так, по данным пресс-центра ГКНБ Кыргызстана, в ходе мероприятий по выявлению близких связей вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) были установлены отдельные должностные лица в таможенной службе, которые нарушили внутриведомственные приказы.

"Установлено, что около 50 сотрудников ведомства имели близкие связи с так называемым криминальным авторитетом и экс-зампредседателя таможни. Данные сотрудники освобождены от занимаемых должностей", – сообщили авторы издания.

Сейчас кыргызские правоохранители продолжают устанавливать других людей, которые могли быть связаны с нарушителями.

Ликвидация Камчи Кольбаева

В начале октября в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

"Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", – сообщали правоохранители.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ.

"Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Если кто собирается создать новых воров, новых лидеров, то их мы будем жестко наказывать", – заявил он.

После смерти Кольбаева члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Позже в ГКНБ сообщили, что активы убитого Кольбаева будут искать в Казахстане и других странах, а предварительная их стоимость равна примерно 1 млрд долларов. Информацию о возможных активах криминального авторитета в нашей стране прокомментировал глава Минфина. По его словам, соответствующих запросов пока не поступало.

Кроме того, о гибели Камчи Кольбаева высказывался и глава Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, он узнал об этом из интернета.

"За дело в оперативном порядке взялась военная прокуратура, чтобы дать оценку законности спецоперации. Расследование еще проводится. Дождемся результатов", – заявлял он.