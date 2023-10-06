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"Будем жестко наказывать": глава ГКНБ Кыргызстана заявил, что в стране больше не будет воров в законе (видео)

Опубликовано:

ГКНБ проводит задержание
Задержание. Иллюстративное фото: gknb.gov.kg

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ - такое заявление он сделал на открытии нового здания управления госкомитета, передает Kaktus media.

По словам руководителя ГКНБ КР, борьба с преступностью будет продолжена с новой силой.

"Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Если кто собирается создать новых воров, новых лидеров, то их мы будем жестко наказывать", - заявил он.

Ташиев признал, что было время, когда одни криминальные лидеры сменяли других, расширяя свое влияние, но, по его словам, эта эпоха закончилась.

"Теперь новых лидеров ОПГ, воров в законе и других не будет в нашей стране. Пусть запомнят все. А кто попытается, будут наказаны. Я со всей ответственностью, как глава Госкомитета национальной безопасности, заявляю", - заключил Ташиев.

Напомним, на днях в Бишкеке сотрудники ГКНБ Кыргызстана пытались задержать криминального авторитета Камчи Кольбаева. При попытке вооруженного сопротивления он был убит.

Как уточнили в ведомстве, погибший, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия. Был открыт ответный огонь.

В августе этого года стало известно, что Камчи Кольбаев подозревался в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039810-budem-zhestko-nakazyvat-glava-gknb-kyrgyzstana-zayavil-chto-v-strane-bolshe-ne-budet-vorov-v-zakone-video/

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