"Пережиток прошлого": будущий госсекретарь США призвал избавиться от "рычагов давления" на Казахстан

Кандидат на пост госсекретаря США при Трампе Марко Рубио на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам высказался о "рычагах давления" на Казахстан, передает NUR.KZ.

Расшифровку слушаний опубликовал сенатор от штата Монтана Стив Дейнис на своем сайте.

Как сообщается на сайте, одним из рассмотренных на слушаниях вопросов стал вопрос сотрудничества США со странами Центральной Азии. В частности, Стив Дейнис отметил, что стоит вопрос об отмене поправки Джексона-Вэника и призвал наладить отношения с Казахстаном и Узбекистаном.

"Одна из первых целей фракции, которую сенатор Гэри Питерс и я создали в Центральной Азии, - это отмена поправки Джексона-Вэника для центральноазиатского региона и установление постоянных нормальных отношений с Казахстаном и Узбекистаном.

Я понимаю, что у вас много приоритетов на посту госсекретаря, но я бы сказал, что отмена этой поправки будет хорошим посылом, который нужен Центральной Азии прямо сейчас для роста", - заявил сенатор Дейнис.

Марко Рубио поддержал его, назвав поправку Джексона-Вэника пережитком прошлого.

"Некоторые утверждают, что мы должны использовать поправку как рычаг для уступок в области прав человека или рычаг, чтобы заставить их (страны Центральной Азии - прим. ред.) пойти по нашему пути, а не с Россией и ей подобными. Но я думаю, что в некоторых случаях это абсурдный пережиток прошлого", - заявил Рубио.

Он также напомнил, что ранее Минфин США уже признал переход Казахстана к рыночной экономике.

"На самом деле они (Казахстан - прим. ред.) принимали министерскую встречу ВТО всего пару лет назад. Так что они выполнили условия. Так что мы будем работать с вами над этим, потому что я думаю, что это важно", - заключил Рубио.

Дейнис добавил, что США "нужно больше друзей" в Центральной Азии.

Отметим, по информации РБК, поправка Джексона-Вэника к закону о торговле США была принята в 1974 году по инициативе конгрессменов Генри Джексона и Чарльза Вэника. Она ограничивала торговлю со странами социалистического блока, в частности запрещалось предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии странам, которые нарушают или серьезно ограничивают права своих граждан на эмиграцию. Поправкой также предусматривалось применение в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов.

После распада СССР действие поправки было распространено на страны-правопреемницы, кроме трех стран СНГ - Кыргызстана, Армении, Украины, а также Грузии. С 1989 года на действие поправки ежегодно накладывается мораторий, однако официально конгресс ее не отменял.

Мы писали, что поправка Джексона-Вэника для Казахстана действует до сих пор, хотя наша страна не раз предпринимала попытки отменить ее. Чтобы законопроект об отмене вступил в силу, его должны одобрить сначала в Палате представителей, а затем - в сенате США.

Отмечалось, что в случае снятия поправки товарооборот между Казахстаном и США вырастет в разы.

Напомним, после победы Дональда Трампа на выборах президента он сразу начал формировать свою команду в правительство США. В ноябре Трамп официально назначил сенатора от Флориды Марко Рубио на должность главы Государственного департамента в своей будущей администрации.

После инаугурации Трампа, которая состоится уже в следующий понедельник, Рубио станет первым латиноамерикацем, хоть и родившимся в штате Флорида, на посту главы Госдепартамента.

При этом Русская служба BBC писала, что в прошлом Рубио неоднократно выступал за ужесточение внешней политики США в отношении "геополитических врагов" Америки, включая Китай, Иран и Кубу. Он также голосовал против выделения Конгрессом Киеву последнего пакета американской помощи.