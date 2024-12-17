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Трамп планирует выслать из США около миллиона человек на первых этапах депортации

Опубликовано:

Мигранты
Мигранты. Иллюстративное фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Трамп намерен депортировать около миллиона человек из США - в основном, это мигранты, совершившие преступления. Ведутся переговоры с Мексикой и Сальвадором, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает зарубежное агентство, ссылаясь на советников Дональда Трампа, американский президент после инаугурации намерен приступить к первому этапу депортации мигрантов из США.

"Трамп начнет с того, что депортирует более миллиона человек из США, у которых нет законных оснований оставаться в стране, потому что они либо совершили преступления, либо имеют окончательные постановления о выдворении из страны после изнурительных апелляций", - отмечает издание со ссылкой на советников Трампа.

По данным издания, Дональд Трамп проблему с мигрантами уже не раз обсуждал с президентами Мексики и Сальвадора. Но теперь, как пишет издание, переходная команда нового президента через неофициальные каналы работает с представителями властей Мексики и Сальвадора, чтобы обсудить эти вопросы более детально. Главная цель - добиться согласия стран принять часть из миллионов нелегальных мигрантов, которых Трамп хочет выдворить в рамках плана массовой депортации.

США, как отмечено в материале, необходимо заручиться согласием третьих стран на прием мигрантов, потому что значительная их часть имеет гражданства стран, с которыми у США плохие отношения, таких как Куба, Венесуэла, Никарагуа. В Мехико, к примеру, уже заявляли, что готовы принимать только своих граждан в случае депортации из США.

Отмечается также, что в правительствах Мексики и Сальвадора Bloomberg пока не прокомментировали информацию о запросах со стороны представителей Трампа касательно вопросов депортации мигрантов.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ввести чрезвычайное положение и использовать военных для борьбы с миграцией.

Тогда же пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила журналистам, что будущий глава государства намерен использовать "все полномочия на федеральном уровне и уровне штатов, необходимые для проведения крупнейшей операции по депортации незаконных преступников, наркоторговцев и торговцев людьми в американской истории".

При этом Трамп неоднократно заявлял о своих планах радикально бороться с нелегальными мигрантами в США. Он обещал, что "спасет каждый город и поселок", в котором есть мигранты, нарушающие закон, и говорил, что их "вышвырнут" из США "как можно быстрее".

Уже известно, что в новой администрации США отвечать за депортацию нелегальных мигрантов будет "царь границы" Том Хоман - бывший глава иммиграционно-таможенной службы при Трампе.

Добавим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2201243-tramp-planiruet-vyslat-iz-ssha-okolo-milliona-chelovek-na-pervyh-etapah-deportacii/

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