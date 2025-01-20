В последние минуты президентства Байден издал указ о превентивном помиловании своих братьев и сестры
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В последние минуты своего президентства Джо Байден издал указ о превентивном помиловании своих братьев и сестры, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Уже находясь в Капитолии перед присягой Дональда Трампа, Джо Байден объявил о превентивном помиловании своих братьев Джеймса и Фрэнка, а также сестры Валери и их супругов.
Он добавил, что верит в верховенство закона, однако "необоснованные и политически мотивированные расследования" наносят ущерб жизни, безопасности и финансовой защищенности лиц, против которых они направлены, и их семей.
Ссылаясь на источник, знакомый с ходом его мыслей, журналисты издания объясняют необычное решение Байдена публичным обещанием нового президента Дональда Трампа назначить специального прокурора, который "преследует" Байдена и его семью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213439-v-poslednie-minuty-prezidentstva-bayden-izdal-ukaz-o-preventivnom-pomilovanii-svoih-bratev-i-sestry/