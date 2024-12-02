Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Джо Байден помиловал своего сына, несмотря на обещания

Опубликовано:

Хантер Байден
Хантер Байден. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера Байдена, которому грозил срок по нескольким обвинениям, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, в воскресенье, 1 декабря, Байден объявил, что подписал помилование для своего сына, которого обвиняли в преступлении, связанном с оружием, и уклонении от уплаты налогов. Это решение не может быть отменено Дональдом Трампом, который займет пост главы Белого дома в следующем месяце.

Отмечается, что, помиловав своего сына, Джо Байден нарушил публичное обещание, которое он давал неоднократно до и после выхода из президентской гонки 2024 года. Президент и его главный представитель в Белом доме заявляли, в том числе после победы Трампа на выборах, что он не помилует Хантера Байдена и не смягчит ему приговор.

"Помилование означает, что Хантер Байден не будет осужден за свои преступления, и это исключает любую возможность его тюремного заключения. Как только судьи, контролирующие его дела, будут уведомлены о помиловании, они, скорее всего, отменят слушания по вынесению приговора, которые были запланированы на 12 декабря по делу об оружии и на 16 декабря по делу о налогах", — поясняют авторы материала.

Сам Байден свое решение объяснил тем, что его сын был "несправедливо привлечен к ответственности", добавив, что "к Хантеру относились иначе", чем к людям, совершившим аналогичные преступления.

Президент заявил, что его политические оппоненты в Конгрессе "спровоцировали" обвинения, "чтобы напасть на меня и выступить против моей предвыборной кампании".

"Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент принял такое решение", — говорится в заявлении Байдена.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Хантер Байден признал себя виновным по всем пунктам в деле об уклонении от уплаты налогов. Таким образом он избежал публичного судебного процесса, но потенциально согласился на большой тюремный срок.

А в июне сообщалось, что суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в том, что он солгал относительно употребления наркотиков при покупке огнестрельного оружия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194833-prezident-bayden-pomiloval-svoego-syna-hantera-baydena/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie