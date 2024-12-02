Джо Байден помиловал своего сына, несмотря на обещания

Президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера Байдена, которому грозил срок по нескольким обвинениям, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, в воскресенье, 1 декабря, Байден объявил, что подписал помилование для своего сына, которого обвиняли в преступлении, связанном с оружием, и уклонении от уплаты налогов. Это решение не может быть отменено Дональдом Трампом, который займет пост главы Белого дома в следующем месяце.

Отмечается, что, помиловав своего сына, Джо Байден нарушил публичное обещание, которое он давал неоднократно до и после выхода из президентской гонки 2024 года. Президент и его главный представитель в Белом доме заявляли, в том числе после победы Трампа на выборах, что он не помилует Хантера Байдена и не смягчит ему приговор.

"Помилование означает, что Хантер Байден не будет осужден за свои преступления, и это исключает любую возможность его тюремного заключения. Как только судьи, контролирующие его дела, будут уведомлены о помиловании, они, скорее всего, отменят слушания по вынесению приговора, которые были запланированы на 12 декабря по делу об оружии и на 16 декабря по делу о налогах", — поясняют авторы материала.

Сам Байден свое решение объяснил тем, что его сын был "несправедливо привлечен к ответственности", добавив, что "к Хантеру относились иначе", чем к людям, совершившим аналогичные преступления.

Президент заявил, что его политические оппоненты в Конгрессе "спровоцировали" обвинения, "чтобы напасть на меня и выступить против моей предвыборной кампании".

"Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент принял такое решение", — говорится в заявлении Байдена.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Хантер Байден признал себя виновным по всем пунктам в деле об уклонении от уплаты налогов. Таким образом он избежал публичного судебного процесса, но потенциально согласился на большой тюремный срок.

А в июне сообщалось, что суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в том, что он солгал относительно употребления наркотиков при покупке огнестрельного оружия.