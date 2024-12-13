Перед выездом из Белого дома Байден провел самое массовое помилование в истории США

Президент США Джо Байден, который в январе следующего года покинет пост, одним указом помиловал 39 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом.

На сайте Белого дома опубликовано обращение Байдена. Он отметил, что как президент имеет "большую привилегию проявлять милосердие к людям, которые продемонстрировали раскаяние", восстанавливать возможности людей вновь вернуться к обычной жизни и вносить свой вклад в развитие страны.

Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления. Подчеркивается, что все помилованные продемонстрировали раскаяние и готовность сделать общество лучше.

"Я также смягчаю приговоры почти 1500 людям, отбывающим длительные тюремные сроки, — многие из них получили бы более мягкие приговоры, если бы их обвинили в соответствии с сегодняшними законами, политикой и практикой", – заявил глава США.

Он отметил, что в ближайшие дни примет еще несколько подобных решений – его администрация продолжит рассматривать прошения о помиловании.

В Белом доме подчеркнули, что это решение Байдена стало крупнейшим единовременным помилованием в современной истории.

Напомним, ранее стало известно, что Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, которому грозил срок по делу о покупке оружия и уклонения от налогов. Это решение не может быть отменено Дональдом Трампом, который займет пост главы Белого дома в следующем месяце.

В Белом Доме объяснили решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера – здесь заявили, что Байден опасался "преследований Хантера при администрации Трампа".

К слову, сам Дональд Трамп тоже прокомментировал решение своего предшественника. Он назвал действия Байдена злоупотреблением и нарушением правосудия.